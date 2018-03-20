Иоффе подвел итоги работы общественных наблюдателей на выборах в Крыму

Источник: РИА "Новости"

«Этот процесс показывает, что гражданское общество в Республике Крым находится на достаточно высоком уровне своего развития, что активность и темперамент крымчан тоже достаточно высоки», — отметил он.

При этом общественник признался, что не все зарегистрировавшиеся наблюдатели следили за ходом выборов в Республике.

Накануне выборов или в день выборов были некоторые отказы: кто-то не пришел, кто-то заболел. Хотя были и другие примеры, одна девушка пришла на избирательный участок с температурой сорок (градусов — ред.). И комиссия, увидев в каком она находится состоянии, обратилась к нам с просьбой ее заменить. Но девушка пришла, несмотря ни на что. председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе

Он также рассказал, что среди общественных наблюдателей было немало крымских татар. «Большое количество общественных наблюдателей из числа крымских татар у нас было зарегистрировано. В этом плане хорошо поработал Крымский индустриально-педагогический университет… Более того, когда уже была закрыта регистрация, студенты, крымские татары, из этого учебного заведения звонили и говорили нам, что они хотят поучаствовать в общественном контроле выборов», — отметил глава ОП Крыма.

Кроме того, Иоффе напомнил, что крымские общественные наблюдатели работали на президентских выборах впервые. «Настоящих нарушений действующего законодательства, нарушений в реализации избирательных прав граждан на этих выборах (общественными наблюдателями — ред.) зарегистрировано не было», — подчеркнул он.

Ранее Иоффе сообщил, что ход президентских выборов в Крыму инспектировали 3620 общественных наблюдателей, в том числе представители общественных организаций, трудовых коллективов, профсоюзов, сотрудники и студенты Крымского федерального университета им В. И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета.