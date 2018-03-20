Могут ли чиновники ездить на обед на служебных авто, разъяснил Шпекбаев

В ходе интернет-конференции пользователь поинтересовался у Шпекбаева, законно ли использование служебного автомобиля для доставки госслужащих утром на работу, на обед домой или в заведение, на работу после обеда, а также домой вечером.
Шпекбаев объяснил, что согласно приказа министра финансов, использование служебных и дежурных автомобилей осуществляется в порядке, который утвержден приказом ответственного секретаря центрального исполнительного органа, а в случае его отсутствия — приказом руководителя госучреждения в пределах установленного лимита пробега.
«Исходя из этого следует, что использование служебных автомобилей устанавливаются самостоятельно государственными органами с учетом вышеизложенных требований законодательства», — добавил он.
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