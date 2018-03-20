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17:14 (мск), источник: Sputniknews.kz

Могут ли чиновники ездить на обед на служебных авто, разъяснил Шпекбаев

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев ответил на вопрос, имеют ли право казахстанские чиновники ездить на обед на служебных автомобилях.

Источник: Sputniknews.kz
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В ходе интернет-конференции пользователь поинтересовался у Шпекбаева, законно ли использование служебного автомобиля для доставки госслужащих утром на работу, на обед домой или в заведение, на работу после обеда, а также домой вечером.

Шпекбаев объяснил, что согласно приказа министра финансов, использование служебных и дежурных автомобилей осуществляется в порядке, который утвержден приказом ответственного секретаря центрального исполнительного органа, а в случае его отсутствия — приказом руководителя госучреждения в пределах установленного лимита пробега.

«Исходя из этого следует, что использование служебных автомобилей устанавливаются самостоятельно государственными органами с учетом вышеизложенных требований законодательства», — добавил он.

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