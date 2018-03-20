Волгоградскую Росгвардию возглавил новый руководитель
Личному составу Росгвардии по Волгоградской области представили 20 марта нового главу.
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Личному составу Росгвардии по Волгоградской области представили 20 марта нового главу.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» временно исполняющим обязанности начальника назначен полковник полиции Юрий Тупиков, который с 2011 года руководил региональным Управлением вневедомственной охраны.
Отметим, что прежний глава Михаил Воробьев покинул свой пост в связи с переводом на службу в другой город. Его назначили руководителем Росгвардии в Москве.
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