Волгоградскую Росгвардию возглавил новый руководитель

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» временно исполняющим обязанности начальника назначен полковник полиции Юрий Тупиков, который с 2011 года руководил региональным Управлением вневедомственной охраны.

Отметим, что прежний глава Михаил Воробьев покинул свой пост в связи с переводом на службу в другой город. Его назначили руководителем Росгвардии в Москве.