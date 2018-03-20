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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Россия никогда не разрабатывала химоружие «Новичок», заявили в МИД

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Никаких программ разработки и производства химического оружия под названием «Новичок» в России не существовало, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Никаких программ разработки и производства химического оружия под условным наименованием “Новичок” — о чем продолжаются изо дня в день разного рода спекуляции — ни в СССР, ни в РФ не существовало», — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что лица, «причастные в том или ином виде к разработке химикатов токсичного свойства в советский период в последние дни переполнили информпространство своими интервью и рассуждениями на эту тему».

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«Эти люди, как я понимаю, в значительной мере ориентируются на ту информацию, с которой они делились с западными специалистами за время после их выезда за границу, и, соответственно, на ту информацию, которую они получали от западных специалистов. Они не владели и не могли владеть в полном объеме информацией о том, что реально происходило в СССР и в России в этой сфере», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. По словам посла РФ в Лондоне Александра Яковенко, британские власти обвиняют Россию в использовании вещества А234, которое они приравнивают к «Новичку».

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