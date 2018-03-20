О чем говорили Додон и Карасин

Источник: Actualitati.md

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«В то же время, заметили, что отношения между правительствами наших стран находятся не на должном уровне. В этой связи необходимость и целесообразность приезда господина Карасина была согласована на уровне Президентов в декабре прошлого года. Основная цель визита и сегодняшней встречи — вывести взаимодействие между нашими правительствами на качественно новый уровень, чтобы молдавско-российские отношения в целом приобрели комплексный, всесторонний, продуктивный и взаимовыгодный характер», — заявил Игорь Додон.

На встрече была подтверждена совместная заинтересованность развития взаимовыгодного сотрудничества в социальном плане, в экономической и гуманитарной сферах, как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках СНГ.

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«Данные усилия должны быть, прежде всего, направлены на улучшение условий жизни и защиту интересов простых людей. Подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика Республики Молдова в отношениях с Западом и Востоком будет, безусловно, способствовать успешному развитию страны и повышению уровня жизни её граждан», — сказал Додон.