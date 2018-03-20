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18:57 (мск), источник: Actualitati.md

О чем говорили Додон и Карасин

Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу со статс-секретарём МИД Российской Федерации, Григорием Борисовичем Карасиным, в ходе которой стороны отметили дружеские и продуктивные отношения, которые сложились между главами государств Республики Молдова и Российской Федерации.

Источник: Actualitati.md
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«В то же время, заметили, что отношения между правительствами наших стран находятся не на должном уровне. В этой связи необходимость и целесообразность приезда господина Карасина была согласована на уровне Президентов в декабре прошлого года. Основная цель визита и сегодняшней встречи — вывести взаимодействие между нашими правительствами на качественно новый уровень, чтобы молдавско-российские отношения в целом приобрели комплексный, всесторонний, продуктивный и взаимовыгодный характер», — заявил Игорь Додон.

На встрече была подтверждена совместная заинтересованность развития взаимовыгодного сотрудничества в социальном плане, в экономической и гуманитарной сферах, как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках СНГ.

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«Данные усилия должны быть, прежде всего, направлены на улучшение условий жизни и защиту интересов простых людей. Подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика Республики Молдова в отношениях с Западом и Востоком будет, безусловно, способствовать успешному развитию страны и повышению уровня жизни её граждан», — сказал Додон.

«Выразил признательность руководству Российской Федерации за всестороннее содействие в вопросах приднестровского урегулирования и отметил необходимость активизации многоуровневого диалога между представителями Кишинёва и Тирасполя. В ходе встречи мы обсудили динамику последних месяцев переговоров, включая реализацию ранее принятых решений в рамках формата “5+2”, которые были закреплены как в Берлинском протоколе 2016 года, так и в Венском протоколе 2017 года. Были затронуты также вопросы, касающиеся в целом возобновления политического процесса и перспектив достижения всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы», — подытожил Игорь Додон.

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