О чем говорили Додон и Карасин
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу со
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел встречу со
«В то же время, заметили, что отношения между правительствами наших стран находятся не на должном уровне. В этой связи необходимость и целесообразность приезда господина Карасина была согласована на уровне Президентов в декабре прошлого года. Основная цель визита и сегодняшней встречи — вывести взаимодействие между нашими правительствами на качественно новый уровень, чтобы
На встрече была подтверждена совместная заинтересованность развития взаимовыгодного сотрудничества в социальном плане, в экономической и гуманитарной сферах, как на уровне двусторонних отношений, так и в рамках СНГ.
«Данные усилия должны быть, прежде всего, направлены на улучшение условий жизни и защиту интересов простых людей. Подчеркнул, что сбалансированная внешняя политика Республики Молдова в отношениях с Западом и Востоком будет, безусловно, способствовать успешному развитию страны и повышению уровня жизни её граждан», — сказал Додон.
«Выразил признательность руководству Российской Федерации за всестороннее содействие в вопросах приднестровского урегулирования и отметил необходимость активизации многоуровневого диалога между представителями Кишинёва и Тирасполя. В ходе встречи мы обсудили динамику последних месяцев переговоров, включая реализацию ранее принятых решений в рамках формата “5+2”, которые были закреплены как в Берлинском протоколе 2016 года, так и в Венском протоколе 2017 года. Были затронуты также вопросы, касающиеся в целом возобновления политического процесса и перспектив достижения всеобъемлющего урегулирования приднестровской проблемы», — подытожил Игорь Додон.
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