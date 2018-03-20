Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США отреагировали на победу Путина
Испанка умерла от лечения пчелиным ядом
9 игр для развития эмоционального интеллекта
Квартира в голубых и бежевых тонах
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
В США отреагировали на победу Путина
Жители Британии попросили прощения у россиян
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Собчак передала Путину список из 16 фамилий
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
18:51 (мск), источник: ТАСС

Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

Источник: Reuters

Согласно предварительным данным ЦИК, Путин побеждает на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ, набирая 76,69%.

Путин также обсудил с Трампом дальнейшие российско-американские контакты, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента.

«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — уточнили в Кремле.

Отмечается, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем».

Главы государств также высказались за развитие взаимодействия двух стран в вопросах обеспечения стратегической стабильности и ограничения гонки вооружений. «Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества «проявлена заинтересованность в его активизации», при этом «отдельно затрагивалась сфера энергетики».

Международная повестка

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора затронули вопросы урегулирования в Сирии и на Украине.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис», — отметили в Кремле. «С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили решение ситуации вокруг КНДР.

«Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении. «Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами», — сообщила пресс-служба.

45
фотографий
45
фотографий
45
фотографий
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Экс-глава ПАСЕ: победа Путина должна ознаменовать новый период на Земле
Путин все объяснил Макрону по делу Скрипаля
Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн по штрафу
Питбуль стал мамой для сотни котят
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок
Минфин сообщил об атаках на свои системы из США, ФРГ и Китая
В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь