Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Согласно предварительным данным ЦИК, Путин побеждает на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ, набирая 76,69%.

Путин также обсудил с Трампом дальнейшие российско-американские контакты, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента.

«Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне», — уточнили в Кремле.

Отмечается, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем».

Главы государств также высказались за развитие взаимодействия двух стран в вопросах обеспечения стратегической стабильности и ограничения гонки вооружений. «Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.

В частности, подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества «проявлена заинтересованность в его активизации», при этом «отдельно затрагивалась сфера энергетики».

Международная повестка

Путин и Трамп в ходе телефонного разговора затронули вопросы урегулирования в Сирии и на Украине.

«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис», — отметили в Кремле. «С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили решение ситуации вокруг КНДР.

«Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении. «Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами», — сообщила пресс-служба.