Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщила
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщила
Согласно предварительным данным ЦИК, Путин побеждает на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ, набирая 76,69%.
Путин также обсудил с Трампом дальнейшие
Отмечается, что «в целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем».
Главы государств также высказались за развитие взаимодействия двух стран в вопросах обеспечения стратегической стабильности и ограничения гонки вооружений. «Лидеры высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом.
Отмечается, что при обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества «проявлена заинтересованность в его активизации», при этом «отдельно затрагивалась сфера энергетики».
Международная повестка
Путин и Трамп в ходе телефонного разговора затронули вопросы урегулирования в Сирии и на Украине.
«Обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис», — отметили в Кремле. «С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании», — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры обсудили решение ситуации вокруг КНДР.
«Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова», — говорится в сообщении. «Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами», — сообщила
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