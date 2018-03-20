Минфин сообщил об атаках на свои системы из США, Германии и Китая

Источник: Reuters

Ведомство уточняет, что атаки из США произошли в 25 марта и 18 июня. Каждый раз это продолжалось больше двух часов.

Злоумышленники из Китая атаковали информационные системы Минфина 6 августа в течение 54 мин, а из Германии — 1 сентября в течении 48 мин. Какие именно системы подверглись атакам, не уточняется.

Также в докладе сообщается, что ведомство предотвратило 31 случай заражения вирусами, в том числе вирусом-вымогателем WannaCry.

Напомним, в мае масштабной атаке вирусом-блокировщиком подверглись больше 70 стран, в числе которых Россия, США, Великобритания, Китай, Италия. Вирус, попадая на компьютер, зашифровывал все файлы на нем и требовал выкуп.