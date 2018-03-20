Минфин сообщил об атаках на свои системы из США, Германии и Китая
Системы Минфина России в 2017 году четыре раза подвергались
Системы Минфина России в 2017 году четыре раза подвергались
Ведомство уточняет, что атаки из США произошли в 25 марта и 18 июня. Каждый раз это продолжалось больше двух часов.
Злоумышленники из Китая атаковали информационные системы Минфина 6 августа в течение 54 мин, а из Германии — 1 сентября в течении 48 мин. Какие именно системы подверглись атакам, не уточняется.
Напомним, в мае масштабной атаке
В феврале президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь служба будет защищать госресурсы от хакерских атак.
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