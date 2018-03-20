Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США отреагировали на победу Путина
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
«Мама, пора мне на небо»: Хакамада вспоминает страшное время
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
18:55 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минфин сообщил об атаках на свои системы из США, Германии и Китая

Системы Минфина России в 2017 году четыре раза подвергались DDoS-атакам из США, Германии и Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на годовой итоговый доклад министерства.

Источник: Reuters

Ведомство уточняет, что атаки из США произошли в 25 марта и 18 июня. Каждый раз это продолжалось больше двух часов.

Злоумышленники из Китая атаковали информационные системы Минфина 6 августа в течение 54 мин, а из Германии — 1 сентября в течении 48 мин. Какие именно системы подверглись атакам, не уточняется.

Новость
Вирус-преемник WannaCry тайно майнит криптовалюту
Также в докладе сообщается, что ведомство предотвратило 31 случай заражения вирусами, в том числе вирусом-вымогателем WannaCry.

Напомним, в мае масштабной атаке вирусом-блокировщиком подверглись больше 70 стран, в числе которых Россия, США, Великобритания, Китай, Италия. Вирус, попадая на компьютер, зашифровывал все файлы на нем и требовал выкуп.

В феврале президент России Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Теперь служба будет защищать госресурсы от хакерских атак.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Артисты и полуголые избиратели: как прошли выборы в России
Психиатры бьют тревогу: каждый пятый россиянин болен
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн по штрафу
Питбуль стал мамой для сотни котят
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок
В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь