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20:01 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко о БНР: необходимо знать правду о тех событиях, но гордиться ими не стоит

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историю о создании Белорусской Народной Республики знать надо, но гордиться теми событиями не стоит. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время встречи с творческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Глава государства обратил внимание, что те события до сих пор мало изучены, а существующая информация весьма противоречива. С одной стороны, создатели Белорусской Народной Республики хотели независимости для страны, с другой — они были готовы просить в этом деле помощи у кого угодно, однако потом снова бы оказались под сапогом.

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Он подчеркнул, что умные люди должны знать правду о тех событиях. «Не заклеивать, не выдергивать из контекста. Но гордиться этим, если это было так, не надо, — отметил Президент. — Это была печальная страница, и в истории многих народов таких печальных страниц была масса».

«В истории любого государства были разные события. Возьмем Германию: у них было страшное событие, которое будут помнить все поколения, — оттуда пришла война. Они уничтожили миллионы ни в чем не повинных людей. Это холокост не только для евреев, но и для всего мира, особенно для нашего славянского, — сказал Александр Лукашенко. — Во имя чего они это делали? Во имя счастья своего немецкого народа. Они шли сюда, чтобы иметь ресурсы, технологии и так далее. Они, наверное, тогда считали, что поступают правильно. С нашей точки зрения, это варварство, это негодяи».

Президент обратил внимание, что прошло время и в Германии уже не гордятся этим периодом в жизни страны. «Они же не гордятся, что во времена Гитлера были построены шикарные автобаны, что они там создали мощнейшую экономику, наших людей, украинцев, русских, поляков сгоняли туда, и они там ни за что работали, пока могли передвигаться», — констатировал глава государства.

И в белорусской истории, наверное, были определенные ошибки, отметил он. «Те люди, которые пытались создать независимую Беларусь, не знали, куда броситься. Большевики разогнали съезд (Первый Всебелорусский съезд. — Прим. БЕЛТА), испугавшись, что эта часть империи может отколоться. Беларусь ценнейшая для них была территория, они боялись ее потерять», — пояснил Александр Лукашенко.

Большевики были готовы предоставить Беларуси определенную независимость и даже разрешили проводить этот съезд, однако, как только заметили, что звучат призывы отколоться от всей страны, они его разогнали. «Не потому что не хотели дать белорусам какую-то волю, свободу. Они испугались, что вообще потеряют Беларусь, и немцы или другие враги будут под Смоленском, а то и под Москвой», — сказал Президент.

Вместе с тем, по мнению главы государства, решение создателей БНР просить помощи у Германии не могло в полной мере обеспечить независимость Беларуси. «От одного сапога с востока побежали на запад под сапог кайзера. Можно это и так расценивать. Но я просил бы не судить их строго, потому что нас там не было и мы это не переживали психологически, не понимаем, что тогда происходило. Страстное желание сделать Беларусь независимой их могло толкнуть хоть к кайзеру, хоть черт знает к кому. Были и такие люди. Хорошая это страница в нашей истории? Наверное, не совсем», — считает Александр Лукашенко.

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