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22:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп назвал протокольным поздравление Путина Трампом

Поздравление президентом США Дональдом Трампом российского лидера Владимира Путина с победой на выборах было частью протокола и обычным рабочим процессом. Об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает ТАСС.

Источник: AP 2018

«Это называется протокол. Это часть работы, это просто реальность», — заявила Науэрт, добавив, что «мы видели это же со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, со стороны других мировых лидеров. Это не означает, что мы во всем согласны с Россией. Это не значит, что мы ладим абсолютно по каждому вопросу».

Ранее во вторник Трамп позвонил Путину, президенты договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Кроме того, лидеры обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, а также вопросы борьбы с международным терроризмом.

19 марта представитель Белого дома Хоган Гидли заявила, что президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам «ничего не сгущать». «Утро вечера мудренее», — добавил он.

По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал на выборах 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).

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