Госдеп назвал протокольным поздравление Путина Трампом

«Это называется протокол. Это часть работы, это просто реальность», — заявила Науэрт, добавив, что «мы видели это же со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона, со стороны других мировых лидеров. Это не означает, что мы во всем согласны с Россией. Это не значит, что мы ладим абсолютно по каждому вопросу».
Ранее во вторник Трамп позвонил Путину, президенты договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. Кроме того, лидеры обсудили сирийскую проблему и внутриукраинский кризис, а также вопросы борьбы с международным терроризмом.
19 марта представитель Белого дома Хоган Гидли заявила, что президент США не намеревался поздравлять российского коллегу с победой на выборах. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал журналистам «ничего не сгущать». «Утро вечера мудренее», — добавил он.
По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин набрал на выборах 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.