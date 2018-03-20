США и Турция не договорились по ситуации в сирийском Манбидже
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США и Турция не пришли к соглашению по ситуации в сирийском Манбидже, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
ВАШИНГТОН, 20 мар — РИА Новости. США и Турция не пришли к соглашению по ситуации в сирийском Манбидже, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
«Соглашение не было достигнуто», — сказала Науэрт журналистам.
Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в июне 2016 года.
Турция планировала ввести свои войска вместе с «Сирийской свободной армией» (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто взаимопонимание по вопросу выхода курдского ополчения из города. В таком случае будет сформирован местный совет по управлению городом под опекой Турции и Соединенных Штатов, и сирийцы начнут возвращаться в свои дома в Манбидже.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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