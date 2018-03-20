США и Турция не договорились по ситуации в сирийском Манбидже

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«Соглашение не было достигнуто», — сказала Науэрт журналистам.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG (силы самообороны сирийских курдов) из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка) в июне 2016 года.

Турция планировала ввести свои войска вместе с «Сирийской свободной армией» (ССА) в Манбидж после того, как было бы достигнуто взаимопонимание по вопросу выхода курдского ополчения из города. В таком случае будет сформирован местный совет по управлению городом под опекой Турции и Соединенных Штатов, и сирийцы начнут возвращаться в свои дома в Манбидже.