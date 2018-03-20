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23:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве арестован член участковой комиссии

Члена участковой комиссии № 671 с правом решающего голоса от партии «Яблоко» Валерия Надеждина по решению Тверского райсуда арестовали на семь суток. Об этом сообщили в Facebook член ПАРНАС Михаил Шнейдер, а также активист Григорий Симаков.

12 марта Валерий Надеждин и еще шесть активистов движения «14%» на Триумфальной площади зачитывали заявление против переизбрания Владимира Путина на пост президента. Участники акции цитировали Конституцию и высказывания писателей Виктора Гюго, Александра Солженицына, а также президента СССР Михаила Горбачева, после чего их задержали сотрудники полиции.

Как сообщал господин Надеждин «ОВД-Инфо», задержание произошло в результате провокации движения SERB, активисты которого «агрессивно себя вели и пытались спровоцировать драку». При этом «один из участников движения и депутат Замоскворечья Игорь Брумель указывал сотрудникам полиции, кого из активистов движения стоит задержать».

По сообщению «ОВД-Инфо», суд встал на сторону сотрудников полиции, которые 12 марта составили на господина Надеждина протоколы по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» и ст. 20.2 «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия» Кодекса об административных правонарушениях, и арестовал Валерия Надеждина.

Иван Синергиев

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