В Москве арестован член участковой комиссии

12 марта Валерий Надеждин и еще шесть активистов движения «14%» на Триумфальной площади зачитывали заявление против переизбрания Владимира Путина на пост президента. Участники акции цитировали Конституцию и высказывания писателей Виктора Гюго, Александра Солженицына, а также президента СССР Михаила Горбачева, после чего их задержали сотрудники полиции.

Как сообщал господин Надеждин «ОВД-Инфо», задержание произошло в результате провокации движения SERB, активисты которого «агрессивно себя вели и пытались спровоцировать драку». При этом «один из участников движения и депутат Замоскворечья Игорь Брумель указывал сотрудникам полиции, кого из активистов движения стоит задержать».

По сообщению «ОВД-Инфо», суд встал на сторону сотрудников полиции, которые 12 марта составили на господина Надеждина протоколы по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» и ст. 20.2 «Нарушение порядка проведения публичного мероприятия» Кодекса об административных правонарушениях, и арестовал Валерия Надеждина.