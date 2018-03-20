Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. В Лондоне пытаются выдумать для России «мотив» в ситуации с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию главы британского дипведомства Бориса Джонсона в The Daily Telegraph.

Статья Джонсона

Во вторник Борис Джонсон опубликовал статью, в которой увязал президентские выборы в России и происшествие в Солсбери, напомнила Захарова на своей странице в Facebook. «Для чего нужна новая порция фейков и нападок в исполнении “новичка” британской дипломатии?», — задалась вопросом дипломат.

Ответ, по ее мнению, очевиден. Во-первых, указала она, Джонсон пытается «спасти честь [премьера Великобритании] Терезы Мэй, которая объявила наказание стране в виде высылки российских дипломатов не то, что до окончания расследования, а по сути, до его начала». «Напомню, что вся информация по Солсбери имеет гриф «секретно», — обратила внимание дипломат.

Пытается Джонсон, по мнению Захаровой, и придумать «мотив» России. «Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было — значит, надо выдумать», — пояснила она.

Хотят в Лондоне и «заглушить постоянной сиреной звучащий из Москвы призыв предоставить все имеющиеся данные по указанному случаю для начала совместной работы по расследованию происшествия», отметила Захарова. «Данных на момент 20 марта предоставлено ровно ноль. Без палочек и запятых. Ноль», — подтвердила дипломат.

Мнения ОЗХО и экспертов

«Эта статья и другое истошное хамство как воздух необходимы правящей элите, ведь только что Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев, много месяцев — именно так, дословно», — написала официальный представитель МИД РФ. «Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться месяцы?», — отметила Захарова.

Она обратила внимание и на мнение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), обнародованное во вторник: только на анализ вещества уйдет не менее трех недель. «Странно, у британского правительства на это ушло, судя по первой реакции, пара часов», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Ряд экспертов, отметила она, полагают, что эта история — многоходовка: с одной стороны, новый виток мировой антироссийской кампании; с другой — возможность манипулировать Терезой Мэй. «Почему? Потому что она теперь заложница своих же силовиков, — предположила российский дипломат. — От одного их слова, да что там — от одной их утечки будет зависеть ее политическая судьба. Так что эти информационные атаки официального Лондона объяснимы — заигрались, заврались и влипли».

«А соответственно, нужно информационно-политическое наступление широким международным фронтом», — добавила Захарова.

Дело Скрипаля

В газете The Daily Telegraph, в которой Джонсон работал ранее, опубликована во вторник его статья с заявлениями, что именно Россия якобы причастна к отравлению в Солсбери. «Сигнал был ясным, — написал глава британского МИД. — Мы выследим вас, мы найдем вас и мы убьем вас. И, хотя мы будем пренебрежительно отрицать нашу вину, весь мир будет знать, что это сделала Россия».