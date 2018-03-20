США пригрозили санкциями строителям «Северного потока-2»

Источник: AP 2018

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

«Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA», — отметила она, уточнив, что США не собираются комментировать свои планы по введению ограничений.

При этом Науэрт отметила, что правительство США выступает против «Северного потока-2». «Мы считаем, что этот газопровод подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», — заявила она.

13 марта заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк заявила, что блокировка газопровода «Северный поток-2» не повлияет на внешнюю политику России. По ее словам, действующее законодательство США не обязывает американскую сторону вводить санкции в отношении российского проекта.

16 марта группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовала, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода. «Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния “Северного потока-2” в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте послания.