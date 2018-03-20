Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Музыкальное видео мам детей с синдромом Дауна растрогало соцсети
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Собчак передала Путину список из 16 фамилий
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
12«Мы будто в тюрьме»
23:37 (мск), источник: Lenta.Ru

США пригрозили санкциями строителям «Северного потока-2»

Иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода «Северный поток-2» могут попасть под санкции США в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Источник: AP 2018

Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

«Компании, работающие в российском секторе, связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA», — отметила она, уточнив, что США не собираются комментировать свои планы по введению ограничений.

Читайте также
«Северному потоку-2» не хватит труб

При этом Науэрт отметила, что правительство США выступает против «Северного потока-2». «Мы считаем, что этот газопровод подорвет в целом энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», — заявила она.

13 марта заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк заявила, что блокировка газопровода «Северный поток-2» не повлияет на внешнюю политику России. По ее словам, действующее законодательство США не обязывает американскую сторону вводить санкции в отношении российского проекта.

16 марта группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовала, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода. «Мы должны дать понять нашим европейским союзникам, что мы полны решимости поддержать их энергетическую независимость и уберечь их от пагубного влияния “Северного потока-2” в долгосрочной перспективе», — отмечается в тексте послания.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Канцлер Австрии: мы положительно относимся к проекту «Северный поток-2»
Во время загрузки произошла ошибка.
28 февраля© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Реакция Трампа на победу Путина
Порошенко решил отомстить России
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
Швеция и Дания рассматривают возможность бойкота ЧМ-2018
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Умер экс-министр МВД Виктор Ерин
ЦСКА и СКА приблизились к полуфиналу плей-офф КХЛ
Питбуль стал мамой для сотни котят
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь