Маккейн раскритиковал Трампа за «оскорбление россиян»

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«Американский президент не ведет за собой Свободный Мир, поздравляя диктаторов, выигравших фальшивые выборы. Поздравив Путина, Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны. Среди них бессчетное число патриотов, которые много рисковали для протеста и сопротивления действующей власти», — заявил 81-летний политик, страдающий раком мозга в последней, четвертой стадии.

Джон Маккейн неоднократно критиковал не только руководство России, но и Соединенных Штатов. В ноябре 2017 года он обвинил Трампа в излишней доверчивости по отношению к президенту России Владимиру Путину. Это, по мнению Маккейна, угрожает национальной безопасности США.