МИД уличил западные СМИ в искажении информации о выборах президента

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«Умело жонглируя фактами, выискивая в российских социальных сетях самые безумные теории и выдавая их за правду, западные пропагандистские структуры приложили максимум усилий для подрыва доверия к нашему голосованию. При этом они продемонстрировали системное неуважение к российской демократии и российскому избирателю, отказав ему в способности самостоятельно принимать решения и делать осознанный выбор. И присвоили себе право определять легитимность того или иного оппозиционного кандидата в президенты», — говорится в заявлении МИД в Facebook.

Так, отметили в ведомстве, датская газета Politiken 15 марта напечатала статью «Русским угрожают и их заманивают на избирательные участки».

По версии газеты, явку в России контролировали при помощи самых современных технологий — от мобильных приложений до соцсетей. И на всех уровнях — от предприятий до университетов и культурных центров.

Американский журнал Nation 14 марта опубликовала комментарий «В России все устали от национальной политики», продолжило ведомство. Его автор утверждает, что в России все — от президента до избирателей — устали от существующей ситуации, остается лишь ждать «нового возрождения».

«Не обошлось без фактических ошибок: утверждается, например, что сериал “Спящие-2” вышел на телеканале НТВ, а не на “Первом канале”, как это было в действительности. К слову об усталости от национальной политики: по информации ЦИК по итогам обработки 99,84% голосов, на избирательные участки 18 марта пришли 73,37 миллиона человек, из них около 400 тысяч проголосовали за рубежом. Явка составила 67,47%», — заявляет МИД.

«Немецкая газета Bild 17 марта выпустила материал под большим заголовком «Bild поздравляет Владимира Путина с победой на выборах», в котором в свойственной для себя манере коротко и без деталей «отвечает на важнейшие вопросы о четвертых выборах президента для Владимира Путина». По задумке автора, видимо, к концу материала читатель должен полностью убедиться в справедливости тезиса, заявленного газетой в начале статьи: «В России проходят выборы и победитель неизвестен — немыслимо в России Владимира Путина», — отметили в министерстве.

МИД также привел пример из французских СМИ. Так, новостной сайт Atlantico под заголовком «Переизбрание Путина: русские — мазохисты, или мы чего-то не понимаем?» 13 марта опубликовал интервью с неким экспертом по России Сирилем Бре, утверждавшим, что в «российских выборах большее значение имеет не результат, а способность губернаторов обеспечить явку».

«Вопросы явки волновали и русскоязычную службу BBC: раз за разом там появлялись сообщения о «принуждении» россиян к голосованию.

В опубликованном 18 марта материале «Весь день свободен: почему россияне пошли голосовать с утра пораньше» авторы пытаются разобраться, почему же так вырос процент голосующих с утра. В этой связи приводится мнение политтехнолога Валентина Бианки, который объясняет высокую утреннюю явку «следствием административной мобилизации», — рассказали в министерстве.

МИД также обратил внимание на британскую Guardian, которая в контексте отравления Сергея Скрипаля опубликовала карикатуру, изображающую Владимира Путина в виде кроваво-красного паука с красной звездой на лбу, наползающего на Землю.

«Вдохновлялись, видимо, старыми методичками, вывезенными британской разведкой из Третьего Рейха — карикатура практически полностью воспроизводит рекламный плакат к антибольшевистской выставке 1936 года «Der Bolschewismus», — отметили в дипведомстве.

Финансируемое США Радио «Свобода» также не могло не поучаствовать в этой кампании, подчеркивают в МИД.

В нем после выборов вышла статья «Статистика показывает: за Путина вброшено 10 миллионов голосов», составленная на основе интервью с «активным экспертом в электоральной статистике» Шпилькиным.

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«Рекомендуем и автору, и “эксперту”, если у них есть реальные доказательства этих утверждений, обратиться с соответствующей жалобой в ЦИК России. В противном случае все эти выводы можно смело отнести к пропаганде. Вышеупомянутый и другие материалы Радио “Свобода” на тему состоявшихся в России выборов объединяет явная пропагандистская заряженность и стремление создать в российском общественном мнении ощущение несправедливости сделанного нашим народом выбора», — комментирует статью МИД.

В ведомстве также отметили материал, который «выделяется на общем фоне» и демонстрирует «особо циничную и изощренную форму вторжения в российское выборное пространство».

«Русскоязычная редакция Deutsche Welle опубликовала статью “Пять стратегий протестного поведения на выборах президента России”. Демонстрируя явное неуважение к российскому законодательству, Deutsche Welle фактически дает рекомендации по выражению несогласия с действующей государственной системой, в том числе с выборными процедурами. Считаем подобного рода публикации вопиющим нарушением журналистской этики и принципа невмешательства во внутренние дела государства», — заявляют в МИД.

«Хотели бы напомнить в этой связи, что в 2017 году на финансирование радио-, ТВ- и интернет-программ Deutsche Welle из федерального бюджета Германии было выделено 325 миллионов евро, о чем сообщается на сайте германского федерального правительства. Выводы делайте сами», — заключили в министерстве.