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01:56 (мск), источник: Известия

Семья Каддафи ждет ответа от Саркози за «разрушение Ливии»

Семья экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи надеется на привлечение бывшего президента Франции Николя Саркози к ответственности за «разрушение Ливии». Об этом «Известиям» заявил официальный представитель семьи Басем ас-Сол.

Источник: Reuters

«Ожидаем привлечения к ответственности за разрушение Ливии как самого бывшего французского президента, так и ряда его министров, а также представителей других стран, участвовавших в антиливийской кампании: США, Великобритании, Катара, ОАЭ и других», — заявил Басем ас-Сол.

По его словам, у членов семьи Каддафи «не было сомнений, что в какой-то момент у французского правосудия появятся вопросы к Саркози». Также Басем ас-Сол подтвердил факт финансирования Ливией избирательной кампании бывшего французского лидера.

«И, конечно же, он пытается скрыть этот факт, учитывая ту роль, которую Франция под его руководством сыграла в уничтожении нашей страны», — добавил он.

По мнению экспертов, данная история не нанесет серьезного удара по имиджу Республиканской партии, которую возглавлял Саркози, однако о своих планах вернуться в большую политику экс-президент может забыть.

«Не стоит искать здесь какую-то подоплеку: правосудие во Франции работает очень долго, именно поэтому о “деле Саркози” вновь заговорили лишь спустя столько лет», — объяснил однопартиец бывшего лидера Тьерри Мариани.

Саркози задержали для дачи показаний
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20 марта© Ньюстюб
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