Семья Каддафи ждет ответа от Саркози за «разрушение Ливии»
Семья
Семья
«Ожидаем привлечения к ответственности за разрушение Ливии как самого бывшего французского президента, так и ряда его министров, а также представителей других стран, участвовавших в антиливийской кампании: США, Великобритании, Катара, ОАЭ и других», — заявил Басем
По его словам, у членов семьи Каддафи «не было сомнений, что в
«И, конечно же, он пытается скрыть этот факт, учитывая ту роль, которую Франция под его руководством сыграла в уничтожении нашей страны», — добавил он.
По мнению экспертов, данная история не нанесет серьезного удара по имиджу Республиканской партии, которую возглавлял Саркози, однако о своих планах вернуться в большую политику
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