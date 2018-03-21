Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко

Источник: РИА "Новости"

Копии бумаг он выложил на своей странице в Facebook.

Из документов следует, что Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности. В частности, она вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера самопровозглашенной ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти на Украине.

Досудебное расследование установило, что группа планировала «с применением минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни».