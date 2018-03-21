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03:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровское СИЗО капитально отремонтируют по решению суда

Местные прокуроры добились того, чего не удалось сделать ЕСПЧ.

Кировский районный суд Хабаровска обязал руководство СИЗО-1 в центре краевой столицы провести капитальный ремонт в третьем корпусе учреждения. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства проверили условия содержания подозреваемых и обвиняемых граждан в следственном изоляторе и выявили серьёзные нарушения их прав.

«Проверкой установлено, что в корпусе № 3, пост № 13−14, подлежат капитальному ремонту камеры для содержания следственно — арестованных и иные помещения, поскольку на стенах и потолке повсеместно отмечаются следы ржавчины, отслоение штукатурки, грибковые образования, повышенная влажность, в неисправном техническом состоянии находится принудительная вентиляция, во всех камерах и коридоре искусственное освещение тусклое, оконные рамы и остекление в ненадлежащем виде, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — По фактам выявленных нарушений ранее неоднократно в адрес начальника УФСИН России по Хабаровскому краю вносились представления об устранении нарушений прав следственно-арестованных, их причин и условий, им способствующих, по результатам рассмотрения которых, надлежащих мер к устранению выявленных нарушений администрацией следственного изолятора и УФСИН России по краю не принято».

После этого надзорное ведомство обратилось против руководства СИЗО-1 в суд с иском, который был удовлетворён в полном объёме. В пресс-службе краевого управления ФСИН, в ведении которого находится следственный изолятор, оперативно ответить на вопросы корреспондента ИА «Хабаровский край сегодня» по поводу необходимости проведения капитального ремонта не смогли.

Ранее агентство писало, что у готовящих в хабаровском СИЗО-1 апелляции на приговор окружного военного суда фигурантов дела Хризмана о растратах на космодроме Восточный замечаний на условия содержания в следственном изоляторе нет.

Между тем, в 2014 году жалоба на хабаровское СИЗО-1 дошла до Европейского суда по правам человека. Её написал приговорённый к пожизненному заключению за несколько убийств и грабежей организатор жестокой банды Евгений Мысин. Он жаловался на содержание в полуподвальных холодных камерах, куда не проникал свет, и требовал с российского государства 14 600 евро в качестве компенсации морального вреда. Однако ЕСПЧ не нашёл оснований для того, чтобы признать условия содержания Мысина бесчеловечными и отказал ему в получении каких-либо выплат.

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