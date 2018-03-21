Хабаровское СИЗО капитально отремонтируют по решению суда
Местные прокуроры добились того, чего не удалось сделать ЕСПЧ.
Местные прокуроры добились того, чего не удалось сделать ЕСПЧ.
Кировский районный суд Хабаровска обязал руководство СИЗО-1 в центре краевой столицы провести капитальный ремонт в третьем корпусе учреждения. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на
«Проверкой установлено, что в корпусе № 3, пост № 13−14, подлежат капитальному ремонту камеры для содержания следственно — арестованных и иные помещения, поскольку на стенах и потолке повсеместно отмечаются следы ржавчины, отслоение штукатурки, грибковые образования, повышенная влажность, в неисправном техническом состоянии находится принудительная вентиляция, во всех камерах и коридоре искусственное освещение тусклое, оконные рамы и остекление в ненадлежащем виде, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова. — По фактам выявленных нарушений ранее неоднократно в адрес начальника УФСИН России по Хабаровскому краю вносились представления об устранении нарушений прав
Ранее агентство писало, что у готовящих в хабаровском СИЗО-1 апелляции на приговор окружного военного суда фигурантов дела Хризмана о растратах на космодроме Восточный замечаний на условия содержания в следственном изоляторе нет.
Между тем, в 2014 году жалоба на хабаровское СИЗО-1 дошла до Европейского суда по правам человека. Её написал приговорённый к пожизненному заключению за несколько убийств и грабежей организатор жестокой банды Евгений Мысин. Он жаловался на содержание в полуподвальных холодных камерах, куда не проникал свет, и требовал с российского государства 14 600 евро в качестве компенсации морального вреда. Однако ЕСПЧ не нашёл оснований для того, чтобы признать условия содержания Мысина бесчеловечными и отказал ему в получении
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