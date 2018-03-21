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05:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Хабаровского края намерены помочь бизнесменам защитить себя от незаконных проверок

Власти Хабаровского края намерены помочь бизнесменам защитить себя от незаконных проверок.

Накануне в правительстве Хабаровского края обсудили новые методы противодействия коррупции в регионе. Главной задачей для представителей власти стало сокращение незаконных проверок, которые производятся в отношении предпринимателей. Участники заседания отметили, что важнее всего повысить качество малого и среднего бизнеса. Так, при помощи системы «Набат» можно добиться обратной связи от производителей. Речь идет о мобильном приложении, где каждый сможет сообщить о фактах административного давления со стороны контрольных органов. Такая программа работает пока в тестовом режиме и при том только в четырех субъектах страны. Хабаровский край стал единственным регионом Дальнего Востока, который присоединился к нововведению.

— Мы согласовали работу единого call-центра с учетом разницы во времени с центральными регионами страны. В ближайшее время получим обратную связь от организаторов и приступим к работе, — рассказал Максим Гринев, заместитель начальника управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

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