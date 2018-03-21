Власти Хабаровского края намерены помочь бизнесменам защитить себя от незаконных проверок
Власти Хабаровского края намерены помочь бизнесменам защитить себя от незаконных проверок.
Власти Хабаровского края намерены помочь бизнесменам защитить себя от незаконных проверок.
Накануне в правительстве Хабаровского края обсудили новые методы противодействия коррупции в регионе. Главной задачей для представителей власти стало сокращение незаконных проверок, которые производятся в отношении предпринимателей. Участники заседания отметили, что важнее всего повысить качество малого и среднего бизнеса. Так, при помощи системы «Набат» можно добиться обратной связи от производителей. Речь идет о мобильном приложении, где каждый сможет сообщить о фактах административного давления со стороны контрольных органов. Такая программа работает пока в тестовом режиме и при том только в четырех субъектах страны. Хабаровский край стал единственным регионом Дальнего Востока, который присоединился к нововведению.
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