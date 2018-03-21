На выборы президента в Хабаровском крае составили протокол

Источник: Хабаровский край сегодня

Итоговый протокол и сводные таблицы результатов по участию жителей региона в выборах главы государства, а также распределению голосов избирателей за каждого из восьми кандидатов подписаны сегодня в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Четырнадцать членов избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса подписали все необходимые документы в 9 часов 48 минут местного времени.

Особое мнение попросил внести в протокол один человек — член избиркома от Коммунистической партии РФ Владимир Копылов. Он счёл, что «выборы прошли с грубыми нарушениями», однако с результатами согласился и протокол подписал.

Всего, как напомнил журналистам председатель комиссии Геннадий Накушнов, 18 марта в избирком региона поступило шесть заявлений с сообщениями о нарушениях. Подтвердилось лишь одно, оно касалось участка в Комсомольске-на-Амуре. Там неизвестные сорвали с плакатов, содержащих сведения о доходах кандидатов, дополнительные наклейки о счетах кандидата от КПРФ Павла Грудинина. — Это никак не повлияло на ход голосования и окончательные итоги выборов, — уточнил председатель крайизбиркома.

Он также добавил, что испорченными оказались 10 969 бюллетеней — это листы, абсолютно не заполненные, с отметками напротив более чем одной фамилии, а также со всевозможными рисунками и надписями. Что именно писали граждане, пожелавшие испортить избирательный бюллетень, Геннадий Накушнов не уточнил, сославшись на отсутствие необходимости сбора такой информации.



Что касается бюллетеней, заполненных надлежащим образом, на основании которых произведен подсчет голосов жителей края, они будут храниться в специально отведенном для этого месте в течение года. Такая норма предусмотрена законодательством.