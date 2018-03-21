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03:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На выборы президента в Хабаровском крае составили протокол

Региональная избирательная комиссия документально оформила итоги голосования 18 марта

Источник: Хабаровский край сегодня

Итоговый протокол и сводные таблицы результатов по участию жителей региона в выборах главы государства, а также распределению голосов избирателей за каждого из восьми кандидатов подписаны сегодня в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Четырнадцать членов избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса подписали все необходимые документы в 9 часов 48 минут местного времени.

Особое мнение попросил внести в протокол один человек — член избиркома от Коммунистической партии РФ Владимир Копылов. Он счёл, что «выборы прошли с грубыми нарушениями», однако с результатами согласился и протокол подписал.

Всего, как напомнил журналистам председатель комиссии Геннадий Накушнов, 18 марта в избирком региона поступило шесть заявлений с сообщениями о нарушениях. Подтвердилось лишь одно, оно касалось участка в Комсомольске-на-Амуре. Там неизвестные сорвали с плакатов, содержащих сведения о доходах кандидатов, дополнительные наклейки о счетах кандидата от КПРФ Павла Грудинина. — Это никак не повлияло на ход голосования и окончательные итоги выборов, — уточнил председатель крайизбиркома.

Он также добавил, что испорченными оказались 10 969 бюллетеней — это листы, абсолютно не заполненные, с отметками напротив более чем одной фамилии, а также со всевозможными рисунками и надписями. Что именно писали граждане, пожелавшие испортить избирательный бюллетень, Геннадий Накушнов не уточнил, сославшись на отсутствие необходимости сбора такой информации.

Что касается бюллетеней, заполненных надлежащим образом, на основании которых произведен подсчет голосов жителей края, они будут храниться в специально отведенном для этого месте в течение года. Такая норма предусмотрена законодательством.

Напомним, как ранее сообщало агентство, в Хабаровском крае наибольшее число избирателей проголосовало за самовыдвиженца Владимира Путина — 65,78% (426.385 человек). На втором месте Павел Грудинин (КПРФ) — 18,42%, на третьем Владимир Жириновский (ЛДПР) — 9,32%, на четвертом — Ксения Собчак — 1,73%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента каждый.

Явка составила 64,23% (648550 человек).

Агентство подробно освещало ход голосования.

Для сравнения, на прошлых президентских выборах 2012 года явка в Хабаровском крае составила 61,95%. Владимир Путин набрал тогда в регионе 56,15%. Результат тогдашнего кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова был 17,65%. За бессменного Владимира Вольфовича тогда проголосовало 10,47% избирателей.

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