На выборы президента в Хабаровском крае составили протокол
Региональная избирательная комиссия документально оформила итоги голосования 18 марта
Региональная избирательная комиссия документально оформила итоги голосования 18 марта
Итоговый протокол и сводные таблицы результатов по участию жителей региона в выборах главы государства, а также распределению голосов избирателей за каждого из восьми кандидатов подписаны сегодня в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Четырнадцать членов избиркома Хабаровского края с правом решающего голоса подписали все необходимые документы в 9 часов 48 минут местного времени.
Всего, как напомнил журналистам председатель комиссии Геннадий Накушнов, 18 марта в избирком региона поступило шесть заявлений с сообщениями о нарушениях. Подтвердилось лишь одно, оно касалось участка в
Он также добавил, что испорченными оказались 10 969 бюллетеней — это листы, абсолютно не заполненные, с отметками напротив более чем одной фамилии, а также со всевозможными рисунками и надписями. Что именно писали граждане, пожелавшие испортить избирательный бюллетень, Геннадий Накушнов не уточнил, сославшись на отсутствие необходимости сбора такой информации.
Напомним, как ранее сообщало агентство, в Хабаровском крае наибольшее число избирателей проголосовало за самовыдвиженца Владимира Путина — 65,78% (426.385 человек). На втором месте Павел Грудинин (КПРФ) — 18,42%, на третьем Владимир Жириновский (ЛДПР) — 9,32%, на четвертом — Ксения Собчак — 1,73%. Остальные кандидаты набрали менее одного процента каждый.
Явка составила 64,23% (648550 человек).
Агентство подробно освещало ход голосования.
Для сравнения, на прошлых президентских выборах 2012 года явка в Хабаровском крае составила 61,95%. Владимир Путин набрал тогда в регионе 56,15%. Результат тогдашнего кандидата от КПРФ Геннадия Зюганова был 17,65%. За бессменного Владимира Вольфовича тогда проголосовало 10,47% избирателей.
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