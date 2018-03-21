Стал известен состав мэрии Омска на олимпиаду чиновников
Администрация города заявила 14 человек для участия в спартакиаде чиновников Омской области, которая пройдет 24 марта в Горьковском районе.
Администрация города заявила 14 человек для участия в спартакиаде чиновников Омской области, которая пройдет 24 марта в Горьковском районе.
В распоряжении «СуперОмска» оказался состав сборной мэрии Омска. Так, новый директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Алексей Фадин выступит в лыжных гонках. Компанию ему составят начальник управления финансового контроля департамента финансов и контроля Евгений Кравченко и начальник отдела сметной документации
В шахматы готовы сыграть заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков и начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Кировского округа Андрей Цацульников.
В состав футбольной сборной вошли
Отметим, что накануне из состава команды выбыл ушедший на пенсию глава депспорта Михаил Расин, забивавший в товарищеских матчах с Омским городским Советом по пять мячей. Зато сборную мэрии усилит депутат горсовета Дмитрий Лицкевич.
В итоговый состав сборной администрации города войдут пять человек. Спартакиады чиновников не проводились в регионе 12 лет. Сборные правительства Омской области и мэрии Омска проведут между собой товарищеский матч по
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.