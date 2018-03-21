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07:15 (мск), источник: СуперОмск

Стал известен состав мэрии Омска на олимпиаду чиновников

Администрация города заявила 14 человек для участия в спартакиаде чиновников Омской области, которая пройдет 24 марта в Горьковском районе.

Источник: РИА "Новости"

В распоряжении «СуперОмска» оказался состав сборной мэрии Омска. Так, новый директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Алексей Фадин выступит в лыжных гонках. Компанию ему составят начальник управления финансового контроля департамента финансов и контроля Евгений Кравченко и начальник отдела сметной документации ремонтно-строительных работ департамента финансов и контроля Татьяна Концевая.

В шахматы готовы сыграть заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков и начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Кировского округа Андрей Цацульников.

В состав футбольной сборной вошли вице-мэр Андрей Подгорбунских, глава Кировского округа Андрей Горбачев, Алексей Фадин, его заместитель Павел Усков, начальник отдела физической культуры населения Александр Коноваленко, заместитель директора департамента транспорта Дмитрий Кожухов, Евгений Кравченко и начальник управления административной практики и муниципального контроля Алексей Задорожный.

Отметим, что накануне из состава команды выбыл ушедший на пенсию глава депспорта Михаил Расин, забивавший в товарищеских матчах с Омским городским Советом по пять мячей. Зато сборную мэрии усилит депутат горсовета Дмитрий Лицкевич.

В итоговый состав сборной администрации города войдут пять человек. Спартакиады чиновников не проводились в регионе 12 лет. Сборные правительства Омской области и мэрии Омска проведут между собой товарищеский матч по мини-футболу.

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