Стал известен состав мэрии Омска на олимпиаду чиновников

Источник: РИА "Новости"

В распоряжении «СуперОмска» оказался состав сборной мэрии Омска. Так, новый директор департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Алексей Фадин выступит в лыжных гонках. Компанию ему составят начальник управления финансового контроля департамента финансов и контроля Евгений Кравченко и начальник отдела сметной документации ремонтно-строительных работ департамента финансов и контроля Татьяна Концевая.

В шахматы готовы сыграть заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков и начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации Кировского округа Андрей Цацульников.

В состав футбольной сборной вошли вице-мэр Андрей Подгорбунских, глава Кировского округа Андрей Горбачев, Алексей Фадин, его заместитель Павел Усков, начальник отдела физической культуры населения Александр Коноваленко, заместитель директора департамента транспорта Дмитрий Кожухов, Евгений Кравченко и начальник управления административной практики и муниципального контроля Алексей Задорожный.

Отметим, что накануне из состава команды выбыл ушедший на пенсию глава депспорта Михаил Расин, забивавший в товарищеских матчах с Омским городским Советом по пять мячей. Зато сборную мэрии усилит депутат горсовета Дмитрий Лицкевич.