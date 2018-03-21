Макрон предложил сделать французский «мировым языком»

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Об этом он сказал, выступая во вторник перед студентами Французской академии в Париже по случаю празднования Международного дня франкофонии.

«Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском, — приводит его слова газета Le Monde, — французский должен стать языком завтрашнего дня».

Как шутя заметил сам глава государства, в его предложении можно узреть «конфликт интересов»: с 2007 года политик женат на бывшей учительнице французского языка и латыни Брижит Троньё, в которую он был влюблен со школьных времен несмотря на разницу в возрасте в 24 года.

Макрон подчеркнул, что его предложение — не «отголосок колониального прошлого».