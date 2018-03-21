Макрон предложил сделать французский «мировым языком»
ТАСС, 21 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве «мирового языка».
ТАСС, 21 марта. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве «мирового языка».
Об этом он сказал, выступая во вторник перед студентами Французской академии в Париже по случаю празднования Международного дня франкофонии.
«Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут на французском, — приводит его слова газета Le Monde, — французский должен стать языком завтрашнего дня».
Как шутя заметил сам глава государства, в его предложении можно узреть «конфликт интересов»: с 2007 года политик женат на бывшей учительнице французского языка и латыни Брижит Троньё, в которую он был влюблен со школьных времен несмотря на разницу в возрасте в 24 года.
Макрон подчеркнул, что его предложение — не «отголосок колониального прошлого».
«Необходимо отдать должное и другим языкам», — указал он и пообещал поддерживать образовательные системы франкоязычных стран.
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