В Бирске появится современный перинатальный центр

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

По её словам, местный роддом, расположенный в приспособленном старом здании, обслуживает сегодня жителей пяти северных районов Башкортостана и фактически переполнен. В палатах тесно, нагрузка на медперсонал высока.

— Проблема назрела давно, — пояснила Вера Цирульникова. — У меня уже трое детей, появившихся в таких условиях. Хочется, чтобы молодые семьи, которые планируют заводить ребятишек, приходили в современный и комфортный родильный дом.

Руководитель республики сообщил, что решение о строительстве перинатального центра в Бирске принято, в ближайшее время начнутся проектные работы.

— Могу в вашем лице обнадёжить жителей Бирска. В 2018 году мы начнём проектирование нового центра, а в 2019 году начнём стройку, — сказал Рустэм Хамитов. — Объект, вообще говоря, недешёвый — 400 млн рублей. Но мы понимаем, на что идём. Средства запланированы в полном объёме. К концу 2020 года постараемся завершить строительство.