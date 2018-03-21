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07:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Бирске появится современный перинатальный центр

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ"/. В ходе личного приёма граждан к Главе Башкортостана Рустэму Хамитову обратилась жительница Бирска Вера Цирульникова, которая рассказала о необходимости строительства в городе большого перинатального центра.

Источник: Пресс-служба главы Башкортостана

По её словам, местный роддом, расположенный в приспособленном старом здании, обслуживает сегодня жителей пяти северных районов Башкортостана и фактически переполнен. В палатах тесно, нагрузка на медперсонал высока.

— Проблема назрела давно, — пояснила Вера Цирульникова. — У меня уже трое детей, появившихся в таких условиях. Хочется, чтобы молодые семьи, которые планируют заводить ребятишек, приходили в современный и комфортный родильный дом.

Руководитель республики сообщил, что решение о строительстве перинатального центра в Бирске принято, в ближайшее время начнутся проектные работы.

— Могу в вашем лице обнадёжить жителей Бирска. В 2018 году мы начнём проектирование нового центра, а в 2019 году начнём стройку, — сказал Рустэм Хамитов. — Объект, вообще говоря, недешёвый — 400 млн рублей. Но мы понимаем, на что идём. Средства запланированы в полном объёме. К концу 2020 года постараемся завершить строительство.

По его словам, новый перинатальный центр будет обслуживать жителей северной части республики.

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