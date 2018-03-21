Норвегия обеспокоена «агрессивным поведением» РФ в регионе
ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями «агрессивного поведения» России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк
ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Норвежские власти обеспокоены участившимися случаями «агрессивного поведения» России. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Франк
«Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе», — приводит слова министра Пентагон. Ведомство не уточнило, о каких именно случаях идет речь.
Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства «увеличивать расходы на оборону» страны и поблагодарил королевство за «приверженность международной безопасности».
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