Норвегия обеспокоена «агрессивным поведением» РФ в регионе

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«Норвежское правительство обеспокоено в связи с участившимися случаями проявления Россией агрессивного поведения в нашем регионе», — приводит слова министра Пентагон. Ведомство не уточнило, о каких именно случаях идет речь. Бакке-Енсен подчеркнул, что Норвегия «внимательно следит за наращиванием военного потенциала России».

Мэттис в свою очередь призвал главу норвежского оборонного ведомства «увеличивать расходы на оборону» страны и поблагодарил королевство за «приверженность международной безопасности».