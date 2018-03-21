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10:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье пытается угнаться за «майскими указами» Путина

Чтобы получить достойную заработную плату, приморские бюджетники работают с утра до ночи, сообщает DEITA. RU.

Источник: AP 2018

Почти шесть лет назад президент Владимир Путин подписал «майские указы» — поручения, следующие за его предвыборными обещаниями. 11 документов должны были резко увеличить конкурентоспособность России на международных рынках, повысить уровень жизни граждан, увеличить темпы роста строительства жилья и других отраслей производства. Но главное, с чем ассоциировались «майские указы», — повышение доходов для бюджетников. Ход реализации этих мероприятий обсудили депутаты Законодательного Собрания Приморского края на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан.

По информации регионального департамента труда и социального развития, в 2018 году повышение оплаты труда в рамках исполнения указов касается более 44 тысяч работников государственных и муниципальных учреждений.

На достижение показателей заработной платы отдельных категорий работников на 2018 год необходимо 4 383,5 миллионов рублей, из них за счет: консолидированного бюджета — 1 919,5 миллионов руб. ; средств ОМС — 2 167,5 миллионов рублей; средств от внебюджетной деятельности — 296,5 миллионов рублей. Все эти средства уже заложены в соответствующие бюджеты.

При разработке прогноза социально-экономического развития Приморского края среднемесячная начисленная заработная плата наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в регионе спрогнозирована на 2018 год в размере 35237,8 рублей. Соответственно, к этой цифре должна стремиться средняя заработная плата приморских бюджетников, хотя за отклонение в 5% «сверху» сильно журить не будут.

Как выяснилось, в Приморье крае есть 2 категории бюджетников, заработная плата которых не дотягивает до уровня, предусмотренного «дорожной картой». Это прежде всего работники муниципальных учреждений культуры, а также медики, работающие в детских садах и школах.

В прениях депутат Законодательного Собрания Приморского края Ефим Звеняцкий выразил озабоченность состоянием дел в краевых культуре и здравоохранении. «Мы с вами обманываем друг друга. Нужно пересматривать финансирование, искать дополнительное финансирование», — отметил Ефим Звеняцкий.

Его поддержал председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис. «Когда мы говорим о средней заработной плате, мы, условно, «замеряем среднюю температуру по больнице». «Есть учреждения, в которых выполняется «дорожная карта», но и есть те, в которых имеются «перекосы», — сказал Игорь Чемерис.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Слепченко обратил внимание на нагрузку работников бюджетной сферы. Ведь чтобы «дотянуть» показатели до приемлемых, врачи трудятся в среднем на 1,6 ставки. Такая же ситуация с повышенными нагрузками сложилась и в учительской среде. Кроме того, у муниципалитетов нередко нет денег на выполнение поставленных задач. «Сейчас увеличился МРОТ. Только Дальнегорск будет вынужден добавить в местный бюджет 40 миллионов рублей для выравнивания заработных плат. Соглашения департамента с муниципалитетами — это здорово, но в конце года может сложиться ситуация, когда муниципалитеты будут стоять с протянутой рукой, потому что не хватает денег на заработные платы», — заявил Сергей Слепченко.

По мнению депутата Законодательного Собрания Владимира Беспалова, заработная плата бюджетников должна расти не за счет интенсификации труда (переработки). «Мы все понимаем, за счет чего получаются цифры статистики. Это бесконечно продолжаться не может», — отметил Владимир Беспалов.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик поддержал депутатов, давших реальную оценку дел в региональной бюджетной сфере. По его словам, когда в медицинских учреждениях озвучивается средняя заработная плата по краю, то люди просто смеются, потому что их реальные доходы значительно ниже. «Предлагаю взять на постоянный контроль комитета работу по доведению целевых показателей заработной платы работников бюджетной сферы до уровня, предусмотренного «дорожной картой. Самое главное — мы должны выйти на положительное решение данного вопроса», — предложил Александр Ролик. Члены комитета единогласно поддержали инициативу.

Дмитрий Санников.

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