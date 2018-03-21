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10:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

Минздрав Пермского края провёл кадровые перестановки

Сменились руководители «скорой» и МСЧ № 9.

В краевом Минздраве сообщили о кадровых перестановках. С 20 марта сменились руководители станции городской «скорой помощи» и МСЧ № 9.

Евгений Камкин, занимавший пост главного врача медсанчасти № 9, вернётся на прежнее место работы и возглавит станцию «Скорой медицинской помощи». Со своего поста, напомним, он был отстранён после резонансного случая в 2015 году с 12-летней девочкой, которую с подозрением на перелом позвоночника несколько часов возили по больницам. В итоге она скончалась.

«Приоритетом в работе Евгения Камкина станет реализация масштабного проекта по функциональному объединению всех служб скорой помощи Пермского края», — сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Василий Терёхин, занимавший эту должность ранее, получил другое предложение и продолжит работу в сфере здравоохранения Пермского края.

Новым руководителем МСЧ № 9 назначена Елена Утёмова, бывший заместитель главврача МСЧ № 21. Она займётся развитием медучреждения с приоритетами на повышение качества, прежде всего, в акушерстве и экстренной медицинской помощи.

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