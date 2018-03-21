Экс-губернатор Омской области Назаров стал членом Совета Федерации

Источник: РИА "Новости"

«Хочу представить вам Виктора Ивановича Назарова, наделенного полномочиями члена Совета Федерации от законодательного представительного органа власти Омской области. Прошу любить и жаловать, принимать в нашу команду», — сказала на заседании палаты в среду спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Она вручила Назарову удостоверение сенатора.

Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года, в 2015 году он одержал победу на выборах губернатора региона, набрав 59,99% голосов избирателей. 9 октября 2017 года он ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Бурков. Выборы губернатора Омской области пройдут в единый день голосования в сентябре.