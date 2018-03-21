(Официально) В Молдове стартовала избирательная кампания
Сегодня, 21 марта, 7 населенных пунктов Республики Молдова, включая муниципии Кишинэу и Бэлць, официально вступают в избирательную кампанию в рамках локальных выборов.
Сегодня, 21 марта, 7 населенных пунктов Республики Молдова, включая муниципии Кишинэу и Бэлць, официально вступают в избирательную кампанию в рамках локальных выборов.
Таким образом, исходя из Регламента ЦИКа, избирательный период начинается за 60 дней до начала выборов. Само голосование пройдет 20 мая.
Начиная, с сегодняшнего дня кандидаты смогут представлять и продвигать свою кандидатуру через СМИ, с помощью рекламных плакатов и в ходе встреч с гражданами в рамках правовых положений, изложенных в регламентах и инструкциях ЦИК.
Actualitati.md напоминает, что ряд политических партий уже объявил своих кандидатов на пост примара мун. Кишинэу.
Партия «Платформа «Достоинство и правда» — Андрей Нэстасе.
Либеральная партия — Валериу Мунтяну.
Партия Социалистов РМ — Ион Чебан.
«Democrația acasă» — Василе Костюк.
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