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, источник: Actualitati.md

(Официально) В Молдове стартовала избирательная кампания

Сегодня, 21 марта, 7 населенных пунктов Республики Молдова, включая муниципии Кишинэу и Бэлць, официально вступают в избирательную кампанию в рамках локальных выборов.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, исходя из Регламента ЦИКа, избирательный период начинается за 60 дней до начала выборов. Само голосование пройдет 20 мая.

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Начиная, с сегодняшнего дня кандидаты смогут представлять и продвигать свою кандидатуру через СМИ, с помощью рекламных плакатов и в ходе встреч с гражданами в рамках правовых положений, изложенных в регламентах и инструкциях ЦИК.

Actualitati.md напоминает, что ряд политических партий уже объявил своих кандидатов на пост примара мун. Кишинэу.

Партия «Платформа «Достоинство и правда» — Андрей Нэстасе.

Либеральная партия — Валериу Мунтяну.

Партия Социалистов РМ — Ион Чебан.

«Democrația acasă» — Василе Костюк.

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