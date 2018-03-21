(Официально) В Молдове стартовала избирательная кампания

Таким образом, исходя из Регламента ЦИКа, избирательный период начинается за 60 дней до начала выборов. Само голосование пройдет 20 мая.

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый: Если мы проиграем местные выборы, я объявлю об окончании политической карьеры

Начиная, с сегодняшнего дня кандидаты смогут представлять и продвигать свою кандидатуру через СМИ, с помощью рекламных плакатов и в ходе встреч с гражданами в рамках правовых положений, изложенных в регламентах и инструкциях ЦИК.