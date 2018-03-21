И.о. главы Калининграда стала Наталья Дмитриева
Соответствующее решение принято на горсовете в среду.
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Соответствующее решение принято на горсовете в среду.
И.о. главы Калининграда стала глава комитета экономики и финансов администрации Калининграда Наталья Дмитриева, сообщает корреспондент «Нового Калининграда» с заседания горсовета в среду, где депутаты приняли отставку Александра Ярошука.
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