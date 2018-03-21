Барыкин досрочно сложил полномочия председателя комиссии по экономике Гордумы Нижнего Новгорода
Дмитрий Барыкин досрочно сложил полномочия председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Гордумы Нижнего Новгорода.
Дмитрий Барыкин досрочно сложил полномочия председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Гордумы Нижнего Новгорода.
Соответствующее решение приняли депутаты VI созыва на заседании 21 марта. Решение вступило в силу с момента его принятия.
Напомним, Дмитрий Барыкин был избран председателем Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания городского парламента 21 февраля.
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