Барыкин досрочно сложил полномочия председателя комиссии по экономике Гордумы Нижнего Новгорода

Соответствующее решение приняли депутаты VI созыва на заседании 21 марта. Решение вступило в силу с момента его принятия.



Напомним, Дмитрий Барыкин был избран председателем Думы Нижнего Новгорода в ходе заседания городского парламента 21 февраля.