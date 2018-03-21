Ростов-на-Дону во время ЧМ-2018 посетит ряд иностранных делегаций

«В настоящее время ряд делегаций иностранных государств планируют посетить Ростовскую область в рамках чемпионата. Возможен визит президента Швейцарской Конфедерации в Ростов», — сказал замгубернатора области Юрий Молодченко на заседании правления
В первом матче мундиаля на «Ростов Арене» 17 июня сыграют сборные Бразилии и Швейцарии.
Замгубернатора напомнил, что в рамках переговоров с представителями посольства Швейцарии, которые прошли в феврале, обсуждалась реализация в Ростовской области проекта в сфере утилизации медицинских отходов, имеющего в том числе большой социальный и экологический эффект.
«В ближайшее время мы ожидаем южнокорейскую
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В
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