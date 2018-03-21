Ростов-на-Дону во время ЧМ-2018 посетит ряд иностранных делегаций

Источник: РИА Новости

«В настоящее время ряд делегаций иностранных государств планируют посетить Ростовскую область в рамках чемпионата. Возможен визит президента Швейцарской Конфедерации в Ростов», — сказал замгубернатора области Юрий Молодченко на заседании правления торгово-промышленной платы региона.

В первом матче мундиаля на «Ростов Арене» 17 июня сыграют сборные Бразилии и Швейцарии.

Замгубернатора напомнил, что в рамках переговоров с представителями посольства Швейцарии, которые прошли в феврале, обсуждалась реализация в Ростовской области проекта в сфере утилизации медицинских отходов, имеющего в том числе большой социальный и экологический эффект.

«В ближайшее время мы ожидаем южнокорейскую бизнес-миссию. Для нас юго-восточный регион является очень перспективным», — отметил Молодченко. Он добавил, что в рамках чемпионата мира Ростовскую область посетит много зарубежных предпринимателей, которые откроют для себя деловые перспективы сотрудничества с областью.