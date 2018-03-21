У депутатов появились вопросы к строительству поселка для преподавателей сельхозакадемии на Липовой горе

На этой территории планируется строительство индивидуальных жилых домов для членов кооператива, в который входят сотрудники Пермской сельхозакадемии. В 2014 году Пермская дума уже внесла поправки в генплан, разрешив строить здесь жилье. У ЖСК заключен договор безвозмездного пользования землей с федеральным Фондом РЖС (сейчас присоединен к АИЖК). Кооператив за свой счет также обязан построить объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. На этой территории предполагается строительство отдельно стоящего детского сада на 60 мест на участке площадью 2,4 тыс.кв.м.

Разработана документация по планировке территории, которая получила положительное заключение городского департамента градостроительства и архитектуры. Заявка была одобрена комиссией по землепользованию и застройке, прошла публичные слушания.



Однако к проекту появились замечания у управления экспертизы и аналитики думы, которое обратило внимание на то, что в договоре между Фондом РЖС и кооперативом не прописаны обязательства безвозмездно передать участок под детсад в муниципальную собственность или построить за свой счет детский сад. Кроме того, детский сад не может быть менее ста мест. Вопросы возникли и у депутатов, которые высказали опасения, что в дальнейшем на муниципалитет также лягут обязательства по сетям и инфраструктуре. По словам первого замглавы администрации Виктора Агеева, действительно, есть риск, что ЖСК потом потребует обеспечить земли инфраструктурой, хотя сейчас она является достаточной. Он уточнил, что вероятность, что муниципалитет это требование удовлетворит, невысока, таких прецедентов нет.