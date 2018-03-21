Киев вышел из программы экономического сотрудничества с РФ
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011−2020 годы.
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011−2020 годы.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», об этом сообщил
Кабмин, в частности, остановил действие данного документа, а также поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке проинформировать правительство России.
Как сообщалось, 7 июня 2011 года бывшие на то время
Программа экономического сотрудничества представляет собой документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых
Основные направления сотрудничества документом определены: совершенствование режима свободной торговли товарами и защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы
Приоритетное сотрудничество предусматривалось в таких отраслях: углеводородная энергетика, электроэнергетика, ядерная энергетика, авиационная промышленность, космическая промышленность, судостроение, агропромышленный комплекс, транспорт и логистика и
Ключевыми целевыми показателями объемов взаимного сотрудничества, которые предполагалось достичь по результатам выполнения программы, являлись: повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10−15% в год (в физических объемах); повышение оборота двусторонней торговли услугами в среднем не менее чем на 12−15% в год; повышение доли торговли несырьевыми товарами, а также услугами с третьим странами; повышение объема взаимных инвестиций в среднем не мене чем на 15−20% в год; повышение выпуска предприятий с взаимным инвестициями не менее, чем в пять раз к 2020 году.
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