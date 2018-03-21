Источники RTVI: Сергея Лаврова не будет в следующем правительстве России

По словам источников в МИДе, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.
«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.
В интервью RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.
Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012—2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента.
Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.
Сергей Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004 года, когда накануне президентских выборов Владимир Путин распустил кабинет Касьянова и предложил пост премьера Михаилу Фрадкову. В 1994—2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.
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