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, источник: RTVi-тест

Источники RTVI: Сергея Лаврова не будет в следующем правительстве России

Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел и не войдет в состав нового правительства, которое сформирует Владимир Путин по итогам прошедших выборов в ближайшие месяцы. Об этом RTVI рассказали сразу несколько источников, близких к внешнеполитическому ведомству.

Источник: AP 2018

По словам источников в МИДе, Сергей Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, которую он занимает с 2004 года — прежде всего, из-за усталости. Но, по настоятельной просьбе Владимира Путина, он доработал до президентских выборов.

«То, что он давно хотел уйти, ни для кого не секрет», — говорит один из сотрудников ведомства. По его словам, которые подтверждают и другие информированные источники, сейчас на Смоленской площади все ждут объявления нового состава правительства.

В интервью RTVI официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что не знает, останется ли Лавров на своем посту.

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Есть несколько версий того, кто может занять место Лаврова. Это может быть один из действующих заместителей министра (чаще других называют фамилию Грушко, в 2012—2018 годах представителя России в НАТО), либо человек извне, в том числе, возможно, из администрации президента.

Сам Лавров, уточняет источник близкий к нему, скорее всего, не удалится на пенсию, а займет почетную должность, например, в Совете безопасности России.

Сергей Лавров возглавляет МИД с 9 марта 2004 года, когда накануне президентских выборов Владимир Путин распустил кабинет Касьянова и предложил пост премьера Михаилу Фрадкову. В 1994—2004 годах Лавров был постоянным представителем России в ООН.

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