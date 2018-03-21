Глава администрации Ардатова Нижегородской области оштрафован за проволочки с обращениями граждан
Глава администрации Ардатова Нижегородской области оштрафован за проволочки с обращениями граждан, сообщает
Глава администрации Ардатова Нижегородской области оштрафован за проволочки с обращениями граждан, сообщает
В частности в сообщении говорится, что в январе 2018 года в прокуратуру Ардатовского района обратилась пенсионерка, инвалид II группы, в своем заявлении она указала, что не получила ответ на свое обращение в администрацию.
В ходе проведённой проверки установлено, что 12 декабря 2017 сотрудником администрации от местной жительницы под роспись получено обращение об организации социальной парикмахерской для пенсионеров. При этом на момент проверки, в январе уже текущего года данное обращение в администрации не зарегистрировано, и в дальнейшем — не рассмотрено.
В связи с нарушениями порядка рассмотрения обращений граждан прокуратурой района в отношении главы администрации возбуждено административное дело по ст.5.59 КоАП РФ.
По результатам его рассмотрения дела мировым судьёй глава администрации привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Кроме того, прокурором в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Обращение пенсионерки в администрации р.п. Ардатов зарегистрировали только после прокурорской проверки.
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