Глава администрации Ардатова Нижегородской области оштрафован за проволочки с обращениями граждан

Источник: РИА "Новости"

В частности в сообщении говорится, что в январе 2018 года в прокуратуру Ардатовского района обратилась пенсионерка, инвалид II группы, в своем заявлении она указала, что не получила ответ на свое обращение в администрацию.

В ходе проведённой проверки установлено, что 12 декабря 2017 сотрудником администрации от местной жительницы под роспись получено обращение об организации социальной парикмахерской для пенсионеров. При этом на момент проверки, в январе уже текущего года данное обращение в администрации не зарегистрировано, и в дальнейшем — не рассмотрено.

В связи с нарушениями порядка рассмотрения обращений граждан прокуратурой района в отношении главы администрации возбуждено административное дело по ст.5.59 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения дела мировым судьёй глава администрации привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.