Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами
Женщина похудела на 100 кг ради дочки
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
18-летняя дочка Меладзе сильно похудела
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Sony назвал победителей World Photography Awards
18:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава администрации Ардатова Нижегородской области оштрафован за проволочки с обращениями граждан

Глава администрации Ардатова Нижегородской области оштрафован за проволочки с обращениями граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: РИА "Новости"

В частности в сообщении говорится, что в январе 2018 года в прокуратуру Ардатовского района обратилась пенсионерка, инвалид II группы, в своем заявлении она указала, что не получила ответ на свое обращение в администрацию.

В ходе проведённой проверки установлено, что 12 декабря 2017 сотрудником администрации от местной жительницы под роспись получено обращение об организации социальной парикмахерской для пенсионеров. При этом на момент проверки, в январе уже текущего года данное обращение в администрации не зарегистрировано, и в дальнейшем — не рассмотрено.

В связи с нарушениями порядка рассмотрения обращений граждан прокуратурой района в отношении главы администрации возбуждено административное дело по ст.5.59 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения дела мировым судьёй глава администрации привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором в адрес главы администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Обращение пенсионерки в администрации р.п. Ардатов зарегистрировали только после прокурорской проверки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ
Минобороны РФ: Великобритания создает химоружие нового поколения
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Содержание с поличным. Кто рассекречивает личность содержанок
Как выглядит самая красочная деревня в Индонезии (фото)
Дело против купившего GPS-трекер курганского фермера закрыли
Почему послы не приедут в МИД на встречу по «делу Скрипаля»
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготы на покупку деревянных домов
Город будущего в Норвегии: никакого ископаемого топлива
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон вырос больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь