Рустама Минниханова пригласили принять участие в телепроекте «Битва за миллиард»

В проекте, предложенном Агентством стратегических инициатив (АСИ), российские главы регионов будут бороться за один миллиард рублей частных инвестиций.

В рамках телепрограммы губернаторы представят свои проекты и расскажут об инвестиционных возможностях региона.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уже заявил о том, что намерен принять участие в проекте.