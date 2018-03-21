В Адлерском районе Сочи уволились два заместителя прокурора
Мотивы увольнения не озвучиваются.
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Мотивы увольнения не озвучиваются.
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Между тем в социальных сетях опубликована информация, что внезапное увольнение может быть связано с расследованием дела сотрудников полиции, которых заподозрили в превышении должностных полномочий.
Связь увольнения прокуроров и дела против полицейских официально не подтверждена, сообщает «Макс портал».
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