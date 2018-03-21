В Адлерском районе Сочи уволились два заместителя прокурора

В пресс-службе ведомства уточняют, что они написали заявления «по собственному желанию».

Между тем в социальных сетях опубликована информация, что внезапное увольнение может быть связано с расследованием дела сотрудников полиции, которых заподозрили в превышении должностных полномочий.