Почему послы отказались приехать в МИД для обсуждения дела Скрипаля?
В Кремле прокомментировали отказ иностранных послов приехать на встречу в министерство иностранных дел России по ситуации со Скрипалем.
В Кремле прокомментировали отказ иностранных послов приехать на встречу в министерство иностранных дел России по ситуации со Скрипалем.
Массовый отказ послов от встречи в российском МИД: сразу несколько глав дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление в британском Солсбери
В британском и американском посольствах заявили, что рассматривают возможность участия во встрече на рабочем уровне. Остальные дипмиссии, чьи главы не поедут в российский МИД, пообещали прислать на встречу своих представителей.
«Непонятно, почему вообще на эту встречу пригласили послов», — говорит бывший замминистра иностранных дел,
Это не самый, наверное, лучший вариант был — приглашать именно послов на таком высоком уровне. Это когда действительно их, может быть, предупредят, что будет
какое-точрезвычайно важное сообщение, а не просто объяснение ситуации. Для этого, безусловно, есть в посольствах люди более низкого ранга. Поэтому я с самого начала, когда услышал о том, что есть приглашение послов, понял, что, скорее всего, конечно, придут не послы, а они пошлют кого-тоиз своего посольства. И это нормально, это очевидно.
«Я и сам бы, будучи послом, не пошел бы, а послал
Отсутствие посла Великобритании на встрече в российском МИД продолжает показывать нежелание британской стороны слышать ответы России на свои же вопросы. Об этом заявил журналистам
Можно ли назвать скандалом отказ ряда послов от участия во встрече по делу Скрипаля? Отвечает эксперт Международного института
Это является демаршем, но не общим. Если бы это была коллективная позиция, тогда да. Поскольку она не коллективная, то это индивидуальный демарш — первое. А то, что они не придут, это как бы не очень положительный факт, но он показывает, что, в общем, обсуждения не будет. И не будет обсуждения, удобного для России, это значит, что не будет обсуждения удобного и для второй стороны. То есть, если нам отказывают в праве на дискуссию, то очевидно, что дискуссии не будет.
«Это всегда плохо, это значит, что будут применяться механизмы и инструменты, которые хуже чем дискуссия. Но это выбор, и мы просто можем говорить о том, что мы его видим, и соответственным образом будем принимать решения. Они будут, конечно,
Председатель Евросовета Дональд Туск в обращении к участникам открывающегося завтра саммита ЕС призвал сделать выводы по инциденту с отравлением
Предложений о новых санкциях против России по делу Скрипаля пока не поступало, но этот вопрос может быть поднят на встрече лидеров ЕС в ходе саммита, сообщил в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
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