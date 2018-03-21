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, источник: BFM.ru

Почему послы отказались приехать в МИД для обсуждения дела Скрипаля?

В Кремле прокомментировали отказ иностранных послов приехать на встречу в министерство иностранных дел России по ситуации со Скрипалем.

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Массовый отказ послов от встречи в российском МИД: сразу несколько глав дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее стало известно, что МИД России пригласил послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля. От участия уже отказались послы Великобритании, США, Германии, Франции, Китая и Евросоюза.

В британском и американском посольствах заявили, что рассматривают возможность участия во встрече на рабочем уровне. Остальные дипмиссии, чьи главы не поедут в российский МИД, пообещали прислать на встречу своих представителей.

«Непонятно, почему вообще на эту встречу пригласили послов», — говорит бывший замминистра иностранных дел, экс-посол России в Японии, Республике Корея и Норвегии Александр Панов.

Это не самый, наверное, лучший вариант был — приглашать именно послов на таком высоком уровне. Это когда действительно их, может быть, предупредят, что будет какое-то чрезвычайно важное сообщение, а не просто объяснение ситуации. Для этого, безусловно, есть в посольствах люди более низкого ранга. Поэтому я с самого начала, когда услышал о том, что есть приглашение послов, понял, что, скорее всего, конечно, придут не послы, а они пошлют кого-то из своего посольства. И это нормально, это очевидно.
Александр Панов
экс-посол России в Японии, Республике Корея и Норвегии

«Я и сам бы, будучи послом, не пошел бы, а послал кого-то. Потому что надо будет записывать, это надо будет потом писать телеграмму, депешу в столицу. Поэтому чего посол этим будет заниматься? А если бы это было какое-то там серьезнейшее заявление, чуть ли не на уровне от президента и все такое прочее, это другое дело. Это рабочая, в общем-то, встреча. Так что для меня совершенно понятна реакция послов. Ничего тут такого нет обидного».

Отсутствие посла Великобритании на встрече в российском МИД продолжает показывать нежелание британской стороны слышать ответы России на свои же вопросы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Можно ли назвать скандалом отказ ряда послов от участия во встрече по делу Скрипаля? Отвечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Это является демаршем, но не общим. Если бы это была коллективная позиция, тогда да. Поскольку она не коллективная, то это индивидуальный демарш — первое. А то, что они не придут, это как бы не очень положительный факт, но он показывает, что, в общем, обсуждения не будет. И не будет обсуждения, удобного для России, это значит, что не будет обсуждения удобного и для второй стороны. То есть, если нам отказывают в праве на дискуссию, то очевидно, что дискуссии не будет.
Владимир Брутер
эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований

«Это всегда плохо, это значит, что будут применяться механизмы и инструменты, которые хуже чем дискуссия. Но это выбор, и мы просто можем говорить о том, что мы его видим, и соответственным образом будем принимать решения. Они будут, конечно, опять-таки не комфортными. Что касается скандала и ситуации в целом, я бы не стал ее называть очень хорошей и не стал бы ее драматизировать. Все-таки она уже сложилась. Я не думаю, что она продлится долго. Такого рода ситуации длятся обычно не долго, месяц-два, но это показывает, как далеко деградировала международная политика и как сложно будет из этой ситуации выходить».

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Председатель Евросовета Дональд Туск в обращении к участникам открывающегося завтра саммита ЕС призвал сделать выводы по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. «Этот инцидент ставит под угрозу нашу общую безопасность. Я предлагаю укрепить нашу устойчивость к химическим, биологическим радиологическим и ядерным рискам, в том числе за счет более тесного сотрудничества между институтами ЕС, нашими государствами и НАТО», — говорится в письме Туска.

Предложений о новых санкциях против России по делу Скрипаля пока не поступало, но этот вопрос может быть поднят на встрече лидеров ЕС в ходе саммита, сообщил в Брюсселе журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

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