Депутатам не хватило одного голоса, чтобы изменить устав Омска
Спикер Омского городского совета остался недоволен результатами голосования.
Спикер Омского городского совета остался недоволен результатами голосования.
Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты дважды голосовали за принятие изменений в устав города Омска. Ситуация вышла достаточно комичной, так как для принятия решения необходимо было 27 голосов «за», но их оказалось только 26. Когда председатель Горсовета Владимир Корбут поставил вопрос на повторное голосование — картина повторилась, не хватило всего одного голоса.
Спикер Горсовета Владимир Корбут возмутился по поводу сложившейся ситуации.
Владимир Корбут, председатель Горсовета:
— Мне это непонятно, потому что было и в первом чтении, и во втором чтении не принято, но все поправки, которые вносились и мной, как председателем Омского городского совета, и мэром города Омска, это касается непосредственно и выборов мэра, когда необходимо назначать заместителей в момент отсутствия мэра. Почему семь депутатов не приняли это? Видимо это
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