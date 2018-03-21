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16:32 (мск), источник: Om1.ru

Депутатам не хватило одного голоса, чтобы изменить устав Омска

Спикер Омского городского совета остался недоволен результатами голосования.

Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты дважды голосовали за принятие изменений в устав города Омска. Ситуация вышла достаточно комичной, так как для принятия решения необходимо было 27 голосов «за», но их оказалось только 26. Когда председатель Горсовета Владимир Корбут поставил вопрос на повторное голосование — картина повторилась, не хватило всего одного голоса.

Так и не принятые изменения касаются различных сфер жизни омичей. В частности это вопрос о регламентированных местах встреч депутатов с избирателями, в частности о возможности проводить эти встречи во дворах жилых домов. Еще один пункт касается исполнения обязанностей мэра в том случае, если он (а) по какой-то причине покинет свой пост.

Спикер Горсовета Владимир Корбут возмутился по поводу сложившейся ситуации.

Владимир Корбут, председатель Горсовета:

 — Мне это непонятно, потому что было и в первом чтении, и во втором чтении не принято, но все поправки, которые вносились и мной, как председателем Омского городского совета, и мэром города Омска, это касается непосредственно и выборов мэра, когда необходимо назначать заместителей в момент отсутствия мэра. Почему семь депутатов не приняли это? Видимо это какое-то фракционное решение, комментировать я сейчас не смогу. Этот вопрос будет вынесен на следующее заседание.

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