Депутатам не хватило одного голоса, чтобы изменить устав Омска

Сегодня, 21 марта, на пленарном заседании Омского городского совета депутаты дважды голосовали за принятие изменений в устав города Омска. Ситуация вышла достаточно комичной, так как для принятия решения необходимо было 27 голосов «за», но их оказалось только 26. Когда председатель Горсовета Владимир Корбут поставил вопрос на повторное голосование — картина повторилась, не хватило всего одного голоса.

Так и не принятые изменения касаются различных сфер жизни омичей. В частности это вопрос о регламентированных местах встреч депутатов с избирателями, в частности о возможности проводить эти встречи во дворах жилых домов. Еще один пункт касается исполнения обязанностей мэра в том случае, если он (а) по какой-то причине покинет свой пост.

Спикер Горсовета Владимир Корбут возмутился по поводу сложившейся ситуации.

Владимир Корбут, председатель Горсовета: