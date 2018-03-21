Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого

«Мы выслушали мнение наших коллег, выслушали мнение господина Слуцкого, и считаем, что комиссия не находит нарушений поведенческих у Слуцкого», — сказал Аршба по итогам заседания комиссии.
Сам Слуцкий на начало заседания не явился. На заседании присутствуют продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова, ранее обвинившие Слуцкого в приставаниях. Девушки заявляли, что направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал обвинения поклепом и выразил уверенность в том, что руководство ГД разберется в ситуации. Слуцкий отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» являются провокацией и заранее обречены на провал.
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