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18:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии

Несколько вертолетов ВКС России нанесли удары по позициям боевиков в Сирии.

Момент атаки запечатлели на видео, которое опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как несколько вертолетов, двигаясь друг за другом, по очереди выпускают несколько ракет в сторону позиций противника и улетают. В конце ролика можно увидеть дым, поднимающийся над пораженными объектами.

Какая именно группировка стала целью российской авиации, не сообщается. Где и когда были сняты эти кадры, также не уточнятся.

В декабре прошлого года в сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение танка, принадлежащего террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), российским вертолетом Ми-28Н. Видео было снято из кабины вертолета, известного также как «Ночной охотник», во время боевого вылета в Сирии.

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