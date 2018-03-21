Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии

Момент атаки запечатлели на видео, которое опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, как несколько вертолетов, двигаясь друг за другом, по очереди выпускают несколько ракет в сторону позиций противника и улетают. В конце ролика можно увидеть дым, поднимающийся над пораженными объектами.
Какая именно группировка стала целью российской авиации, не сообщается. Где и когда были сняты эти кадры, также не уточнятся.
В декабре прошлого года в сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение танка, принадлежащего террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), российским вертолетом Ми-28Н. Видео было снято из кабины вертолета, известного также как «Ночной охотник», во время боевого вылета в Сирии.
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