В Молдове дважды повысят пенсии

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Члены кабинета министров на очередном заседании в среду утвердили проведение с 1 апреля в Молдове валоризации и индексации пенсий.

Это означает, что 1 апреля 2018 года «пересчитают» пенсии по возрасту и инвалидности, установленные с 2012 по 2013 год, а с 1 октября 2018 года — установленные с 2014 года по 31 марта 2017 года. Данные этапы «корректировки» выплат планировались на 1 апреля 2019 и 1 апреля 2020 года.

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«Первоначально предполагалось, что последний этап валоризации пройдет в 2020 году. Но так как у нас был рост доходов и экономический рост, появилась возможность провести валоризацию пенсий раньше. Первый этап будет с 1 апреля, а второй — с 1 октября», — сказал глава правительства Павел Филип.

Предполагается, что в этом году валоризацию пенсий проведут для 142,3 тысячи получателей пенсии по возрасту и 22,4 тысячи бенефициаров пенсий по инвалидности. С 1 апреля средний размер роста пенсий по возрасту в следствие валоризации составит 272 лея (с октября 325 леев), пенсий по инвалидности — 252 лея (с 1 октября 300 леев).

На эти цели выделены почти 24,5 миллиона леев.

Кроме того, с 1 апреля в Молдове пройдет индексация на 6,6% всех видов пенсий. Таким образом, пенсии по возрасту вырастут на 96,36 лея (532,1 тысячи человек), пенсии по инвалидности — в среднем на 75,82 лея (128,5 тысячи человек), пенсии по потере кормильца — на 50,49 лея (12 тысяч граждан), пенсия участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — на 201,31 лея (1792 человека).

В общей сложности речь здесь идет об увеличении пенсий 715 тысяч граждан Молдовы.