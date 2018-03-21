Президенты Узбекистана и Казахстана осмотрели достопримечательности Самарканда

Источник: UzReport.news

Навруз — древний и общий праздник народов нашего региона. В его основе лежат такие благородные идеи, как дружба, согласие, великодушие и добрососедство. Наш народ издревле отмечает его вместе с друзьями и близкими.

В прошлом году в дни Навруза Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Республику Казахстан с государственным визитом.

В этом году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил город Самарканд, чтобы поздравить народ Узбекистана с праздником Навруз.

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Высокого гостя встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

В Комплексе форумов в Самарканде состоялась встреча глав двух государств.

Наши братские народы издревле живут бок о бок, вместе и в радости, и в горести. Дружба и согласие служат прочной основой для развития сотрудничества.

По инициативе Шавката Мирзиёева и Нурсултана Назарбаева сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном поднято на новый уровень. Активизировались контакты между министерствами и ведомствами, регионами наших стран. Открыты новые транспортные коридоры, пути железнодорожного и автобусного сообщения.

Расширилось культурно-гуманитарное взаимодействие. Деятели культуры и искусства, поэты и писатели двух стран активно участвуют в совместных выставках и фестивалях, культурно-просветительских мероприятиях. Объявление 2018 года Годом Узбекистана в Казахстане направлено на дальнейшее развитие культурных связей между нашими народами.

Президенты отметили, что искренние отношения между государствами региона, в частности Узбекистаном и Казахстаном, становятся прочными как никогда, создаваемые удобства на границах открыли широкие возможности для взаимных поездок граждан двух стран.

Дана высокая оценка текущему состоянию узбекско-казахстанского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам его дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев посетили комплекс Хазрати Хизр, мавзолей основателя независимого Узбекистана Ислама Каримова. Возложили цветы к могиле Первого Президента Узбекистана и почтили его память.

Президент Казахстана в сопровождении главы нашего государства осмотрел достопримечательности Самарканда.