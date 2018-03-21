Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша закрывает все визовые центры в России
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
Ушел из жизни чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Редкое фото: романтические будни Варум и Агутина
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Как собственный дом убивает вас
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Фоторепортажи
8Подготовка к выборам президента РФ
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
19:38 (мск), источник: UzReport.news

Президенты Узбекистана и Казахстана осмотрели достопримечательности Самарканда

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил город Самарканд, чтобы поздравить народ Узбекистана с праздником Навруз.

Источник: UzReport.news

Навруз — древний и общий праздник народов нашего региона. В его основе лежат такие благородные идеи, как дружба, согласие, великодушие и добрососедство. Наш народ издревле отмечает его вместе с друзьями и близкими.

В прошлом году в дни Навруза Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Республику Казахстан с государственным визитом.

В этом году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил город Самарканд, чтобы поздравить народ Узбекистана с праздником Навруз.

Читайте также
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в праздничных мероприятиях

Высокого гостя встретил Президент Шавкат Мирзиёев.

В Комплексе форумов в Самарканде состоялась встреча глав двух государств.

Наши братские народы издревле живут бок о бок, вместе и в радости, и в горести. Дружба и согласие служат прочной основой для развития сотрудничества.

По инициативе Шавката Мирзиёева и Нурсултана Назарбаева сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном поднято на новый уровень. Активизировались контакты между министерствами и ведомствами, регионами наших стран. Открыты новые транспортные коридоры, пути железнодорожного и автобусного сообщения.

Расширилось культурно-гуманитарное взаимодействие. Деятели культуры и искусства, поэты и писатели двух стран активно участвуют в совместных выставках и фестивалях, культурно-просветительских мероприятиях. Объявление 2018 года Годом Узбекистана в Казахстане направлено на дальнейшее развитие культурных связей между нашими народами.

Президенты отметили, что искренние отношения между государствами региона, в частности Узбекистаном и Казахстаном, становятся прочными как никогда, создаваемые удобства на границах открыли широкие возможности для взаимных поездок граждан двух стран.

Дана высокая оценка текущему состоянию узбекско-казахстанского сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам его дальнейшего развития.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев посетили комплекс Хазрати Хизр, мавзолей основателя независимого Узбекистана Ислама Каримова. Возложили цветы к могиле Первого Президента Узбекистана и почтили его память.

Президент Казахстана в сопровождении главы нашего государства осмотрел достопримечательности Самарканда.

На этом визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в нашу страну завершился.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Поздравление Президента Американской торговой палаты в Узбекистане с пра...
В Узбекистане упростили порядок приема наличной иностранной валюты
«Теракт против россиян»: в МИД прошел брифинг по «делу Скрипаля»
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Ходячие мертвецы: истории похороненных раньше времени
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Под Белгородом офицер погиб, спасая выронившего гранату солдата
Назван самый высокооплачиваемый футболист России
Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа
Спорт
Сборную России по футболу проверили на допинг. Подробности Инспектор пришел на базу команды в 6.30 утра
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх» Актера расстроило, что президент интересуется кинематографом, но не ходит на фильмы с его участием
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Власти назвали условие для появления раздельного сбора мусора в России
Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь