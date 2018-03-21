Президенты Узбекистана и Казахстана осмотрели достопримечательности Самарканда
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил город Самарканд, чтобы поздравить народ Узбекистана с праздником Навруз.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил город Самарканд, чтобы поздравить народ Узбекистана с праздником Навруз.
Навруз — древний и общий праздник народов нашего региона. В его основе лежат такие благородные идеи, как дружба, согласие, великодушие и добрососедство. Наш народ издревле отмечает его вместе с друзьями и близкими.
В прошлом году в дни Навруза Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Республику Казахстан с государственным визитом.
В этом году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил город Самарканд, чтобы поздравить народ Узбекистана с праздником Навруз.
Высокого гостя встретил Президент Шавкат Мирзиёев.
В Комплексе форумов в Самарканде состоялась встреча глав двух государств.
Наши братские народы издревле живут бок о бок, вместе и в радости, и в горести. Дружба и согласие служат прочной основой для развития сотрудничества.
По инициативе Шавката Мирзиёева и Нурсултана Назарбаева сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном поднято на новый уровень. Активизировались контакты между министерствами и ведомствами, регионами наших стран. Открыты новые транспортные коридоры, пути железнодорожного и автобусного сообщения.
Расширилось
Президенты отметили, что искренние отношения между государствами региона, в частности Узбекистаном и Казахстаном, становятся прочными как никогда, создаваемые удобства на границах открыли широкие возможности для взаимных поездок граждан двух стран.
Дана высокая оценка текущему состоянию
Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев посетили комплекс Хазрати Хизр, мавзолей основателя независимого Узбекистана Ислама Каримова. Возложили цветы к могиле Первого Президента Узбекистана и почтили его память.
Президент Казахстана в сопровождении главы нашего государства осмотрел достопримечательности Самарканда.
На этом визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в нашу страну завершился.
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