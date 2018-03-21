Посол в Лондоне рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля

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«Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство — это российское и британское. Кстати, британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о состоянии его здоровья», — рассказал он в передаче «60 минут» телеканала «Россия-1».

Что касается российской гражданки Юлии Скрипаль, то, добавил Яковенко, информация о ней тоже очень дозированная.

Говорят, что она в критическом состоянии, но, к сожалению, британцы полностью весь процесс засекретили. Прошло с четвертого числа уже 16 дней, мы не имеем информации ни о том, где они находятся, какое состояние, не имеем возможности поговорить с врачами. Да никто даже, кстати, в Британии не видел их фотографий, и вообще, находятся ли они в Солсбери — это тоже вопрос. Александр Яковенко посол России в Лондоне



Дело Скрипаля

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта нашли в центре Солсбери без сознания. В Лондоне утверждают, что их отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры.

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Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон не предъявил никаких доказательств причастности России к отравлению Скрипаля, однако ввел против Москвы ограничительные меры, в том числе выслал 23 дипломата и заморозил двусторонние контакты на высоком уровне. Россия в ответ объявила персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвала согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.