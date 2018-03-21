Джонсон: Лондон не хочет быть втянутым в новую холодную войну из-за дела Скрипаля
Глава британского МИД также снова возложил ответственность за инцидент на Москву.
Глава британского МИД также снова возложил ответственность за инцидент на Москву.
ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Великобритания не хочет быть втянутой в новую холодную войну
Мы не хотим быть втянутыми в новую холодную войну. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой самому нашему существованию, как тогда, но между тем угроза есть, и мы должны быть тверды.
Глава МИД также повторил серию своих предыдущих высказываний по теме, возложив ответственность за отравление Скрипалей на Москву.
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