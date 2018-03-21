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19:39 (мск), источник: ТАСС

Джонсон: Лондон не хочет быть втянутым в новую холодную войну из-за дела Скрипаля

Глава британского МИД также снова возложил ответственность за инцидент на Москву.

Источник: AP 2018
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ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Великобритания не хочет быть втянутой в новую холодную войну из-за отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил в среду глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон на заседании парламентского комитета по иностранным делам.

Мы не хотим быть втянутыми в новую холодную войну. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой самому нашему существованию, как тогда, но между тем угроза есть, и мы должны быть тверды.
Борис Джонсон
глава МИД Соединенного Королевства

Глава МИД также повторил серию своих предыдущих высказываний по теме, возложив ответственность за отравление Скрипалей на Москву.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги: выслала из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписала закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

В среду директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на брифинге для иностранных послов в Москве заявил, что британские власти либо не способны защитить себя от теракта на собственной территории, либо сами срежиссировали нападение на Сергея и Юлию Скрипаль.

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