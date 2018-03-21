В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем Рейхе
По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы.
По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы.
Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — В Москве расценили как недостойные, непрофессиональные и хамские слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что чемпионат мира по футболу в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.
Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства.
Она напомнила, что «Борис Джонсон согласился с тем, что предстоящий чемпионат мира в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе… Об этом он заявил в среду на заседании парламентского комитета по иностранным делам», — уточнила Захарова.
«Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности
Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира.
Ранее «Би-би-си» сообщила, что Джонсон на слушаниях в парламенте в ответ на реплику депутата от лейбористской партии Иэна Остина о том, что российские власти могут использовать ЧМ-2018 как Германия использовала Олимпиаду 1936 года, высказал мнение, что «сравнение с 1936 годом, конечно, верное».
Ранее Джонсон заявил, что число английских болельщиков, подавших заявку на получение визы для поездки в Россию на чемпионат мира по футболу — на три четверти ниже показателей предыдущего мирового первенства. По его словам, в общей сложности, оформлением виз решили заняться 24 тыс. британцев, что на три четверти меньше по сравнению с прошлым Чемпионатом мира по футболу, когда заявки подали 94 тыс. человек.
Кроме того, он заявил, что британское должностное лицо, курировавшее вопрос о безопасности болельщиков на мировом футбольном первенстве в России, было выдворено из России в рамках ответных мер Москвы за высылку 23 российских дипломатов.
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