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20:55 (мск), источник: Интерфакс

В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем Рейхе

По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — В Москве расценили как недостойные, непрофессиональные и хамские слова главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что чемпионат мира по футболу в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

Любые подобные параллели и сравнения нашей страны, отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства.
Мария Захарова.
официальный представитель МИД РФ

Она напомнила, что «Борис Джонсон согласился с тем, что предстоящий чемпионат мира в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе… Об этом он заявил в среду на заседании парламентского комитета по иностранным делам», — уточнила Захарова.

«Если с отравлением Скрипалей нет никакой ясности из-за отказа Великобритании предоставить информацию, то иначе обстоят дела с Борисом Джонсоном: очевидно, что он отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства».

Страшно об этом вспоминать, но этот человек является представителем политического руководства ядерной державы, которая несет особую ответственность за действия на международной арене и сохранение мира.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Ранее «Би-би-си» сообщила, что Джонсон на слушаниях в парламенте в ответ на реплику депутата от лейбористской партии Иэна Остина о том, что российские власти могут использовать ЧМ-2018 как Германия использовала Олимпиаду 1936 года, высказал мнение, что «сравнение с 1936 годом, конечно, верное».

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Ранее Джонсон заявил, что число английских болельщиков, подавших заявку на получение визы для поездки в Россию на чемпионат мира по футболу — на три четверти ниже показателей предыдущего мирового первенства. По его словам, в общей сложности, оформлением виз решили заняться 24 тыс. британцев, что на три четверти меньше по сравнению с прошлым Чемпионатом мира по футболу, когда заявки подали 94 тыс. человек.

Кроме того, он заявил, что британское должностное лицо, курировавшее вопрос о безопасности болельщиков на мировом футбольном первенстве в России, было выдворено из России в рамках ответных мер Москвы за высылку 23 российских дипломатов.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери высылает из страны 23 российских дипломата. Премьер отметила также, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут на чемпионат мира по футболу, который состоится в России летом. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи.

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