Свердловский губернатор рассказал Патрушеву об импортозамещении

Источник: РИА Новости

Патрушев и Куйвашев в среду посетили с рабочим визитом два ведущих уральских предприятия, расположенных в городе Верхняя Пышма, — «Уральские локомотивы» и «Уралэлектромедь».

«Глава региона представил секретарю Совбеза опыт Среднего Урала, накопленный при реализации планов по импортозамещению в сфере промышленности. Николай Патрушев высоко оценил наработки свердловских предприятий, особенно подчеркнув, что вопросы импортозамещения и перехода на отечественные технологии в регионе решаются ускоренными темпами», — говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, импортозамещение сегодня остается приоритетом в промышленном комплексе Свердловской области. Большое внимание этому направлению уделяется и в агропроме. Для реализации таких программ в регионе сформирована нормативно-правовая база, активно используются инструменты поддержки товаропроизводителей, успешно реализуются инвестиционные проекты.

«Объем отгруженной продукции по приоритетным направлениям для развития импортозамещения составил 85 миллиардов рублей — это 108% от плана. Резиденты технопарков отгрузили продукцию на 69,5 миллиарда рублей, на 15% выше планируемых показателей. В Свердловской области реализован ряд крупных инвестиционных проектов для выпуска импортозамещающей продукции. Речь идет о производстве дизельных двигателей, инновационной медицинской техники и препаратов, высокодисперсных металлических порошков, строительных материалов», — приводятся в сообщении слова губернатора.