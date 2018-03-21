Оппозиционеру Винярскому, арестованному в среду, дали 10 суток ареста

Источник: Комсомольская правда

Как сообщалось ранее, активист Максим Винярский был задержан на улице, когда гулял с собакой. Его доставили в РУВД Первомайского района. Стало известно, что позже он был доставлен в суд Первомайского района, где его осудили на 10 суток.

По информации правозащитников, активист наказан за то, что устроил акцию солидарности с заблокированным интернет-ресурсом «Хартия́97». 13 марта он развесил возле парка Челюскинцев растяжку с надписью «Свободу Хартии'97».

Также сегодня в Минске были задержаны политики Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик. По информации БелаПАН, они помещены в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Правозащитники предполагают, что поводом для задержания перед планируемым шествием стали ранее не отбытые аресты.

Все задержанные являются сторонниками проведения 25 марта шествия, запрещенного Мингорисполкомом.