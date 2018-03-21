Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все визовые центры Польши в России закрывают
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
14-летняя дочь Анны Плетневой несколько раз сбегала из дома
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Звезды, которые не прибегают к помощи стилистов
Художник превращает советские фильмы в аниме (фото)В арт-проекте под названием Animotion есть и зарубежные картины
Песков рассказал о реакции Путина на список Собчак с 16 фамилиями
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
СМИ назвали вероятных кандидатов на место Дмитрия Медведева
Что дает Грудинину его второе место
В Запорожье на Украине обнаружены 1,5 тонны человеческих останков
В Англии о способности "Кинжалов" пробивать защиту
Иванка Трамп провела научный эксперимент и подверглась травле
Кейт Миддлтон в мятном пальто приехала на симпозиум в Лондоне
Врачи спасают женщину, которой ввели формалин вместо физраствора
Пациенты питерской больницы лежат на полу из-за нехватки мест
Эксперты рассказали, сколько надо копить на квартиру в Москве
Россиянам дали льготу на покупку деревянных домов
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
2015 лет после вторжения в Ирак
21:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Оппозиционеру Винярскому, арестованному в среду, дали 10 суток ареста

Задержаны также политики Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщалось ранее, активист Максим Винярский был задержан на улице, когда гулял с собакой. Его доставили в РУВД Первомайского района. Стало известно, что позже он был доставлен в суд Первомайского района, где его осудили на 10 суток.

По информации правозащитников, активист наказан за то, что устроил акцию солидарности с заблокированным интернет-ресурсом «Хартия́97». 13 марта он развесил возле парка Челюскинцев растяжку с надписью «Свободу Хартии'97».

Также сегодня в Минске были задержаны политики Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик. По информации БелаПАН, они помещены в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Правозащитники предполагают, что поводом для задержания перед планируемым шествием стали ранее не отбытые аресты.

Все задержанные являются сторонниками проведения 25 марта шествия, запрещенного Мингорисполкомом.

Инициатор шествия Николай Статкевич в настоящее время не задержан.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Российское антидопинговое агенство не восстановили в правах
Делегация Канады примет участие в ПМЭФ-2018
«Теракт против россиян»: в МИД прошел брифинг по «делу Скрипаля»
Российские вертолеты показали «убойную карусель» в Сирии
Посол рассказал, почему Москве не говорят о состоянии Скрипаля
Ходячие мертвецы: истории «похороненных» раньше времени
Чемпионка ОИ Загитова стала второй в короткой программе на ЧМ
Под Белгородом офицер погиб, спасая выронившего гранату солдата
В США придумали новый способ казни
Спорт
Загитову засудили? ЧМ в Милане стартовал с сенсации — олимпийская чемпионка Алина Загитова занимает только второе место после короткой программы
Авто
110 км/ч вместо 90 км/ч: новое предложение Госдумы Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за повышение максимально разрешенной скорости автомобиля
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева Продюсер рассказал, почему восхищается дочерью именитого французского режиссера
Недвижимость
«Парящие дома» появятся в Москве
Россияне стали активнее обзаводиться частными домами
Москва стала одним из самых фотографируемых городов мира
«Рай на земле» купили за 18 млн евро
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Почему живот Кейт Миддлтон больше, чем в предыдущие беременности Гинеколог объяснила причины таких изменений.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь