Оппозиционеру Винярскому, арестованному в среду, дали 10 суток ареста
Задержаны также политики Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик.
Задержаны также политики Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик.
Как сообщалось ранее, активист Максим Винярский был задержан на улице, когда гулял с собакой. Его доставили в РУВД Первомайского района. Стало известно, что позже он был доставлен в суд Первомайского района, где его осудили на 10 суток.
По информации правозащитников, активист наказан за то, что устроил акцию солидарности с заблокированным
Также сегодня в Минске были задержаны политики Владимир Некляев и Вячеслав Сивчик. По информации БелаПАН, они помещены в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Правозащитники предполагают, что поводом для задержания перед планируемым шествием стали ранее не отбытые аресты.
Все задержанные являются сторонниками проведения 25 марта шествия, запрещенного Мингорисполкомом.
Инициатор шествия Николай Статкевич в настоящее время не задержан.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.