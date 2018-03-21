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21:32 (мск), источник: РИА Новости

В США придумали новый способ казни

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В американском штате Алабама разрешили казнить преступников способом, который ранее не применялся. Об этом сообщает портал WHNT19.

Источник: Reuters

Палата представителей штата Алабама одобрила закон, который позволяет использовать при казни азот. Такой способ будет применяться в случае, если нет возможности ввести смертельную инъекцию.

«Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно», — заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл.

Противники закона сомневаются в безболезненности метода, поскольку до этого он еще не использовался.

«Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — отметил представитель демократов Томас Джексон.

Подобная практика еще не применялась в США. Ранее штаты Оклахома и Миссисипи одобрили законопроект, аналогичный принятому в Алабаме. При этом в Оклахоме намерены применять газ только после того, как в штате снимут мораторий на смертную казнь.

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5 октября 2017© Ньюстюб
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