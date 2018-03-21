В США придумали новый способ казни

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Палата представителей штата Алабама одобрила закон, который позволяет использовать при казни азот. Такой способ будет применяться в случае, если нет возможности ввести смертельную инъекцию.

«Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно», — заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл.

Противники закона сомневаются в безболезненности метода, поскольку до этого он еще не использовался.

«Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам», — отметил представитель демократов Томас Джексон.