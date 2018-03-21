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22:28 (мск), источник: РИА Новости

Трамп объяснил, почему считает нужным налаживать сотрудничество с Россией

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь США решить множество проблем в мире и что его позиция в отношении Москвы будет руководствоваться принципом «мира через демонстрации силы».

Источник: AP 2018

«Они (Россия) могут помочь разрешить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ*, Ираном и даже с идущей гонкой вооружений», — написал Трамп в Twitter.

«Буш пытался поладить (с Россией), но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли “химии” (в отношениях) — вспомните “перезагрузку” с Россией. Мир через силу!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал тех, кто требовал от него критики в адрес президента России Владимира Путина вместо поздравлений с его переизбранием 18 марта.

*Запрещенная в России террористическая организация

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22:12 (мск)© Ньюстюб
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