Трамп объяснил, почему считает нужным налаживать сотрудничество с Россией
ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия может помочь США решить множество проблем в мире и что его позиция в отношении Москвы будет руководствоваться принципом «мира через демонстрации силы».
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