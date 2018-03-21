Трамп объяснил, почему считает нужным налаживать сотрудничество с Россией

«Они (Россия) могут помочь разрешить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ*, Ираном и даже с идущей гонкой вооружений», — написал Трамп в Twitter .

«Буш пытался поладить (с Россией), но не хватало сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но не было то ли энергии, то ли “химии” (в отношениях) — вспомните “перезагрузку” с Россией. Мир через силу!» — добавил Трамп.